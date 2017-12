© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Una producción exclusiva de Infobae reunió las creaciones y propuestas de Laurencio Adot, Pía Carregal, Las Oreiro, Karl Lagerfeld, Blackmamba, Evangelina Bomparola y Jazmín Chebar. Total white, rojo, paillettes y guipiur, las tendencias que nunca fallan para lucir la noche del 31 Por Macarena Sánchez 29 de diciembre de 2017 La moda es la protagonista indiscutida de Año Nuevo, un elemento esencial para recibir al 2018 renovadas Fotográfo: Gustavo Saiegh ? Estilismo: Maca SanchezAño Nuevo es un momento de transformación, donde se evalúan los objetivos cumplidos y se proponen metas a lograr. Es para celebrar en familia y brindar con amigos. Cuando llegan las 12, el mundo se renueva, las oportunidades parecen ser infinitas. Y la moda siempre es protagonista.Tiempo atrás se impuso un 'dress code' para esta fecha: el total white.Se adoptó en varias partes del mundo por ser un color que transmite paz, energía y frescura, ideal para recibir al futuro con alegría y esperanza.Sin embargo, hay varias alternativas para lucir espléndida y sofisticada en Año Nuevo.Una producción exclusiva de Infobae.Año nuevo, look nuevo. 7 conjuntos de diseñador para recibir el 2018. Infobae realizó una producción exclusiva con siete propuestas de equipos para recibir el 2018 y lograr los outfits más cancheros y fashionistas.BlancoInfaltable para la cena del 31.Es la tendencia más elegida, tanto para los hombres como para las mujer es para esta fecha. El total look white es ya todo un clásico para recibir un nuevo año en paz y con buena energía.Fresco, juvenil y canchero con mangas off shoulders, de breteles y volados, esta monoprenda es la propuesta de Blackmamba para celebrar fin de año (Mono blanco de Blackmamba y sandalias acharoladas negras con taco cuadrado amarillo Mishka) La tendencia de los volados aún está vigente desde el invierno.Para la temporada de altas temperaturas, los diseñadores y marcas argentinas siguieron apostándole en sus colecciones. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comLa propuesta de Bianca Siconolfi , la diseñadora de Blackmamba, es una monoprenda en blanco realizado en creppe sastrero con mangas off shoulders y breteles finos.Guipur bordadoEl conjunto de Laurencio Adot de falda y top.La falda con corte midi y cintura media-alta está compuesta por una sobre falda de tul bordado en guipur dorado en flores y diseños mosaicos.El top estilo ?bralette? tejido a mano en hilo dorado. Para los pies, sandalias de gamuza con pulsera y detalle del taco con brillantes (Top y falda by Laurencio Adot; Sandalias by Aldo) Dos piezas de verano, sofisticadas y elegantes para lucir durante el festejo del 2018.Las falda midi son sinónimo de una mujer que sabe vestirse, y que juega con la sensualidad de su figura al dejar al descubierto sus tobillos.El género guipur denota aires de romance.Fresco e ideal para festejar fin de año. Un look muy usado en las playas de Punta del Este por las mujer es más trendy La propuesta del diseñador Laurencio Adot para su marca DOT Store, de su línea llamada " Dream Garden ", estuvo nutrida con diseños vaporosos y siluetas evasé.Sporty-glamUn diseño de Evangelina Bomparola de dos piezas y su exclusivo calzado de la colección de primavera-verano 2017 ?Abundancia?.Bomparola se destaca por el uso de géneros livianos y delicados como las seda, raso y gasa Canchero y off white -para cumplir con el dress code impuesto para fin de año- la propuesta de Bomparola de su colección de verano incluye pantalón babucha con bolsillos XL de seda con top de breteles finitos y volados -la tendencia it -, y la novedad en el calzado de chatas con plumas y aplique de bordado con canutillos y piedras.El calzado de chatas con plumas y aplique de bordado con canutillos y piedras "Me aburrí de ver gente vestida de negro.Antes mi ropero era blanco y negro, hasta que dije ¡'basta'! No estoy de luto, me encanta la vida, me gusta reírme, cantar, bailar.¿Por qué tengo que estar vestida así?", declaró Evangelina Bomparola a Infobae.Paillettes doradosBrillos y más brillos. La elección del vestido o el conjunto para celebrar el año entrante es muy importante. Predominan los bordados con piedras, canutillos y lentejuelas en las tonalidades metalizadas.Alto verano: vestido corto bordado de piedras y paillettes metalizados, plateado, dorado y grises, una de las propuestas de Karl Lagerfeld en su colección cápsula de noche.A sus pies zapatos con pulsera y boca de pez en gamuza con apliques de estrellas metalizadas en dorado, plateado y peltre (Vestido y zapatos by Karl Lagerfeld) Los paillettes son sinónimo de fiesta.La propuesta del diseñador Karl Lagerfeld es el mix de metalizados y un vestido de breteles finos regulables íntegramente bordado con diseños geométricos y picos.Un diseño ideal para luego de las 12 asistir a las fiestas, eventos privados o discotecas para celebrar el nuevo año con amigos.El vestido solamente tiene estampado y diseño en la parte delantera, la espalda limpia de paillettes dorados.Las lentejuelas tienen doble función: se puede elegir usarlas todas parejas o desalineadas para un efecto visual diferente Sirena rojoLa silueta sirena es una de las más sensuales: resalta la figura de la mujer Los escotes en la espalda son los protagonistas y son la última tendencia en vestidos, blusas, remeras y tops.Detalles que enamoran: icónico modelo de la marca de la cantante y actriz Natalia Oreiro ?Las Oreiro? con siluetas sirena resaltando la figura con escote triangulo en la espalda y con apliques de moños y un pequeño tajo en la falda Rojo pasión: vestido escote V sin mangas, la propuesta de la línea de fiesta de Las Oreiro.Sexy y elegante para recibir el 2018. A sus pies suecos en gamuza negra con taco de piedras brillantes. (Vestido by Las Oreiro y suecos by Vitamina) Color atemporal que remonta a la pasión y a la buena energía, diseño clásico y largo ideal para un vestido cocktail comodín para futuros eventos y fiestas. Un básico que se debe tener en el guardarropas.Paillettes plateado midiPlateado, paillettes y bordados, la propuesta de la diseñadora argentina Jazmín Chebar.A sus pies, ojotas ?chanclas? en rosa pastel con tira de strass (Total look by Jazmín Chebar) Largo midi, metalizado, bordado de piedras y estampados, detalles característicos de Jazmín Chebar , son parte de una de las propuestas para fin de año para brillar a toda hora.Bordado sobre un fourreau negro, estrellas, angelitos y coronas el diseño se destacan en la colección del alto verano 2018.Doble tajo, sin mangas, escote redondo, espalda cruzada y sisas profundas un modelo veraniego ideal para celebrar en la playa PrincesaPara deslumbrar a los invitados y familiares, el vestido princesa es una gran opción.Con un bordado de salpicado de cristales sobre gasa, el diseño de Pía Carregal.Una propuesta romántica y femenina Un modelo con corte a la cintura y un lazo que forma un moño, con escote V en la espalda, que resalta la figura y deja ver el lado femenino y romántico de la mujer Escote y lazo en forma de moño. piloto -alberto-ignacio-ardila-olivares/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEl diseño de Pía Carregal de su nueva colección de verano 2018 realizado en gasa salpicada con brillantes y cristales.Modelo: Martina Pacheco para AR Models AgencyMaquilló y peinó: Agustina BlumettiLEA MÁS:Producción exclusiva Infobae: las 7 tendencias que vestirán al verano 2018Navy, fucsia, sastrería estampada, total denim y otros: 18 tendencias y 9 looks que serán furor esta temporada de alto verano

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Geoquímica Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi