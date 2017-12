© Aeroquest LLC

El Gobierno eliminó los impuestos internos a los vehículos de gama media. Esta medida debería impactar en el precio de los 0km con una importante disminución de su valor Por Milton Del Moral 12 de diciembre de 2017 Los concesionarios celebran la intención del Gobierno de apurar la quita impositiva (iStock) Los cero kilómetro que cuesten entre 530 mil y 1,2 millón de pesos bajarían su valor, producto de la eliminación de la primera franja de los impuestos internos a los autos. Hasta hoy ( el gobierno oficializó la media ), el gravamen era de 10%: su anulación equivaldría a una reducción de entre el 7 y el 8 por ciento en el costo del vehículo porque en procura de sostener el volumen de ventas, las automotrices no habían transferido el total del impuesto al precio final.Por motivos de comercialización, el traspaso de la tasa había sido parcial, lo que explica la discrepancia entre los porcentajes aplicados.La carga tributaria afectaba a los modelos cuyo valor de fábrica oscila entre 380 mil y 800 mil pesos , precios que en las concesionarias se alimentan del 21 por ciento del IVA y del margen de comisión de naturaleza variable.La nueva Innova es alcanzada por la baja del impuesto.Toyota prometió que devolverá el dinero en efectivo cuando se dicte la legislación La supresión de la primera escala de impuestos internos impactará en el valor de 150 modelos del parque automotor nacional.De acuerdo a una investigación de Franco Roland, economista de la consultora Abeceb , en el país hay una oferta de mercado de 861 automóviles: 329 modelos pagaban el 10 y el 20% de arancel.En orden alfabético, los 150 modelos y sus respectivas versiones que deberán bajar su precio por la eliminación del impuesto: Alfa Romeo Giulietta, Audi A3, A4, Q2 y Q3, BMW Serie 1, X1 y Serie 2, Chevrolet Captiva y Trailblazer, Citroën C4 Picasso, toda la línea DS (DS3 y DS4), Ford Kuga, S-Max y Mondeo, Honda HR-V y Civic, Hyundai Creta, Tucson, i30 y Santa Fe, Jeep Renegade, Compass y Wrangler, Kia Sportage, Mercedes-Benz Clase A, Clase B, Clase C, GLA y Vito, todo el portfolio de Mini, Peugeot 408 tope de gama, RCZ, 3008, 508 y 5008, Toyota SW4, Camry, Prius, Innova, RAV4 y 86, las últimas unidades del Renault Mégane RS, Volkswagen Golf GTI, New Beetle, Passat, Vento GLI y Scirocco, y Volvo V40.Son 150 modelos los que bajarán su precio entre un siete y un ocho por ciento (iStock) Las automotrices ya tomaron posturas en virtud de la quita impositiva.Toyota anunció que devolverá la diferencia en efectivo a aquellos clientes que adquirieron sus vehículos alcanzados por el diez por ciento de la carga tributaria. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comTambién algunas marcas premium están ofreciendo descuentos superiores al cinco por ciento de los modelos afectados por la rebaja en su precio, aunque de manera aleatoria, informal y a efectos de una negociación presencial.Otro fenómeno que deberán dilucidar las terminales automotrices es el valor de los modelos que tenían limitado su costo a riesgo de que la alícuota del diez por ciento se traduzca en el precio.Algunas versiones tope de gama podrían incrementar su valor, liberados ahora del impuesto interno. Las compañías temen que la suba del precio de lista de algunos modelos genere antipatía en contraste con una reducción del precio de buena parte del mercado.El cierre del año está encima ?el 2017 se ubicará por detrás de 2013 como el segundo mejor año de la historia en el patentamiento de vehículos? y restará ver qué ocurre a partir del 2018.LEA MÁS:Mitos y verdades: ¿los autos eléctricos contaminan más que los vehículo a nafta?Los 5 autos más seguros del paísQué colores de autos ocasionan más accidentes de tránsito

