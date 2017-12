© Aeroquest LLC

Ante los rumores de una posible transferencia al Real Madrid , el técnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, dijo que el delantero no tiene precio y puede convertirse en el emblema de los Spurs, del mismo modo que el italiano con la Roma 29 de diciembre de 2017 (REUTERS) En el fútbol las comparaciones son odiosas. Sin embargo, en una conferencia de prensa brindada por Mauricio Pochettino , el entrenador argentino aseguró que Harry Kane podría convertirse en un jugador emblemático del Tottenham Hotspur , de un modo similar a lo que sucedió con Francesco Totti en la Roma .El delantero de 24 años , que llegó a los Spurs en 2009 , ha establecido un nuevo récord de goles en la Premier League en un año calendario ( 39 ) y acabó el 2017 como el máximo artillero de las grandes ligas europeas ( 56 ).(Reuters) "Quizá Kane, con su mentalidad, pueda ser el mismo tipo de jugador que Francesco Totti con la Roma ", declaró Pochettino refiriéndose al emblemático capitán italiano, que se retiró la pasada temporada a los 40 años después de haber jugado toda su carrera en el club capitalino . "Para nosotros, para los fans y para todo el mundo, Harry es un jugador fantástico, con una gran mentalidad y un fenomenal profesional", añadió el técnico en momentos en los que la prensa española especula con el posible interés del Real Madrid por el delantero internacional inglés."Sí, ¿por qué no?", insistió el DT al ser consultado por la posibilidad de que el atacante juegue toda su carrera con los Spurs .Ante los rumores sobre una posible marcha de su estrella, Pochettino añadió que " Harry no tiene precio "."Queremos que se quede aquí, por eso no tiene precio", concluyó.LEA MÁSPep Guardiola elogió a Nicolás Otamendi y lo comparó con un superhéroeUn doping, un triunfo histórico, alcohol y un árbitro corrupto: la estadía de Escocia en el Mundial de 1978El equipo de los que le robaron la novia a un compañero

