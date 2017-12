Tener mascotas puede mejorar nuestra salud de forma integral . Los beneficios registrados son físicos y psicológicos, llegando a ser bastante notorios según la opinión de algunos especialistas.No obstante, existen algunas mascotas que son más beneficiosas que otras desde un punto de vista sanitario.Incluso, algunas pueden traer grandes riesgos para las personas si no se tiene el debido cuidado. Esto es lo que ocurre por ejemplo, con la iguana verde.A continuación, analizaremos qué mascota es más beneficiosa para el ser humano, desde la perspectiva de la salud.Los gatos y los perros son las opciones más recomendadas No resulta extraño que gatos y perros sean las especies más populares entre los amantes de las mascotas. Ambos son domesticables, saludables, adaptativos y se ha desarrollado un extenso conocimiento sobre ellos en el mundo de la veterinaria.Aunque ambos pueden ser portadores de algunos microorganismos que afectan al hombre, el aseo y la colocación de vacunas son medidas más que suficientes para prevenir cualquier infección o virus.Pero si de salud se trata, existen algunas diferencias entre estos dos animales domesticables.Los gatos y el leve riesgo de la toxoplasmosis La toxoplasmosis es quizás el único punto bajo que tienen los gatos cuando se les compara con los perros.Hablamos de un padecimiento transmitido por el parasito toxoplasma gondii que puede generar efectos bastante negativos sobre todo en las mujer es embarazadas .Contar con un sistema inmunitario eficiente es fundamental para evadir los peligros de esta infección.No obstante, a decir verdad, la mayoría de los dueños de gatos se encuentran inmunizados y desarrollan anticuerpos que combaten esta enfermedad, muchas veces asintomática.Pero si nos preguntamos qué mascota es más beneficiosa para nuestra salud, el perro parece erigirse con una pequeña ventaja sobre el gato .Esto no significa que los felinos dejen de ser una excelente mascota para el hogar.Beneficios para la salud de tener un perro en casa Tener un can como mascota aporta grandes beneficios a la salud emocional .El contacto con estos animales motiva en las personas la liberación constante de dopamina y serotonina, con lo cual combatimos el estrés y las disfunciones cardíacas.Y esa no es la única forma bajo la cual un perro doméstico nos ayuda a proteger nuestro corazón.Según una investigación hecha en Estados Unidos, los afectados por enfermedades cardíacas que tienen perros albergan una mayor esperanza de vida que el resto de las personas.Esto es bastante lógico debido a que las personas que tienen perros realizan caminatas diarias de al menos 20 minutos.Con ello incrementan su actividad física y mejorando su ritmo cardíaco. Además, los amantes de las mascotas tienen menores probabilidades de caer en estados depresivos.Los perros y el problema de las alergias Hay personas que no toleran el pelaje de este tipo de animales domésticos. Las alergias siguen siendo un problema para propietarios de muchas mascotas.Muchos expertos señalan que los niños con perros son menos propensos a sufrir alergias .La razón es que su sistema inmunitario se adapta a la convivencia con la mascota. Sumado a esto, la flora bacteriológica de los caninos puede contribuir al fortalecimiento de nuestras propias defensas.En todo caso, los pacientes con alergias pueden optar por razas que no tienen pelo , como el xoloitzcuintle, el pila argentino o el El crestado chino, entre otros.Otra alternativa es el bulldog inglés, debido a que tiene un pelaje fuerte y bastante corto.¿Cómo determinar qué mascota es más beneficiosa para la salud? Saber qué mascota es más beneficiosa para nuestra salud dependerá del análisis de muchas variables.Lo primero es conocer cuáles son las especies que traen riesgos para los humanos. Lo segundo es verificar cuáles son las ventajas en materia de salud de nuestros animales favoritos. En el pasado se creía que animales como las tortugas y los hámsteres eran buenas para los niños. Hoy en día se conoce que ambos son portadores de gérmenes e infecciones tan peligrosas como la salmonella.El perro sigue siendo el mejor amigo del hombre El perro sigue siendo la opción más equilibrada si tomamos en cuenta la salud. Convivir con ellos representa pocos peligros y su compañía genera efectos positivos comprobados en nuestra vida.No obstante, con todo ello, determinar qué mascota es más beneficiosa depende a ciencia cierta de la realidad y preferencias de cada persona.Fuente: Mejor Con SaludCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi