Marcelino no dirigirá entrenamiento del Valencia tras accidente

El Valencia ha confirmado en un comunicado que el entrenador del equipo, Marcelino García Toral, no se incorpora este viernes al trabajo con la plantilla tras el accidente de tráfico sufrido el pasado sábado cuando viajaba a Asturias para pasar las vacaciones de Navidad.El club, que no señala cuando se incorporará el técnico al trabajo, informó que Marcelino “continuará en los próximos días en reposo, por prescripción médica, para acabar de restablecerse por completo de sus molestias físicas”.Aunque inicialmente estaba previsto que el técnico volviera a estar en Valencia para dirigir el primer entrenamiento de la plantilla a las 18:30, el club ya apunto en la tarde del jueves la posibilidad de que no pudiera hacerlo.El accidente se produjo en torno a la media noche del sábado 23 cuando su vehículo chocó con un jabalí en la autopista cerca de Logroño, lo que le obligó a pasar por el hospital, aunque al día siguiente ya agradeció públicamente el trato recibido por bomberos y el personal médico poco después de haber recibido el alta.El Valencia tiene previsto, tras la vuelta de este viernes al trabajo, una doble sesión para mañana, otra matinal el último día del año y la siguiente, vespertina, para el 1 de enero.El primer partido del equipo valenciano en 2018 se disputará el miércoles 3 en Las Palmas, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.Fuente: EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi