Desde 2010 no había ocurrido un hecho similar en esta zona fronteriza de México, que hoy domina el cártel de Sinaloa 29 de diciembre de 2017 (Reuters) El cuerpo de un hombre apareció colgado de un puente ubicado en el kilómetro 30 de la carretera Panamericana, con dirección al puente de Santa Teresa, en Ciudad Juárez, Chihuahua.Con él había además un mensaje escrito en una manta blanca con tinta roja firmado por "El Jaguar" . Ese es el alias que utiliza José Antonio Torres Marrufo, líder del cártel Gente Nueva, que nació financiado por el cártel de Sinaloa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.El cuerpo apareció la noche de este jueves en un puente que se ubica a pocos metros de una ex garita de Ciudad Juárez, donde no habían ocurrido estos hechos desde 2010, según reportes de El Diario de Juárez.(Reuters) El hombre colgado con una soga vestía pantalón de mezclilla, tenía rastros de sangre en su espalda descubierta y su cabeza estaba cubierta con una camiseta negra.Automovilistas que pasaban por el lugar advirtieron del hecho a las autoridades, al filo de las 10 de la noche.Al lugar llegaron elementos de la policía municipal quienes retiraron la manta y descolgaron el cuerpo.Las autoridades del estado no ofrecieron más información al respecto.(Reuters) Ciudad Juárez, donde dominaba el cártel del mismo nombre, está ahora bajo el control del Cártel de Sinaloa, luego de una intensa guerra entre esos grupos criminales.Ahora esta franja de la frontera está bajo el dominio de Gente Nueva, liderada por "El Jaguar", y a la que se unieron pandillas como Los Mexicles y Artistas Asesinos , que juntos son el brazo armado de "El Chapo" en Ciudad Juárez.LEA MÁS:Asesinaron a otro alcalde en México y ya suman 61 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi