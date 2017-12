El número de extensiones de Google Chrome que minan moneda a costa de la CPU de sus usuarios se multiplica . A medida que las criptodivisas se hacen cada vez más populares y rentables, este tipo de prácticas son más comunes. Simplemente cada vez compensa más asumir el riesgo.La última extensión de Chrome que ha sido cazada utilizando CoinHive es Archive Poster , un plugin muy popular entre usuarios de Tumblr. Su utilidad es facilitar el proceso de post y repost en esta red de microblogging, aunque mientras tanto minaba Monero sin que el propietario del PC lo supiera.Más de 105.000 personas han instalado en Chrome esta extensión maliciosa , aunque no todo son plugins en el mundo del criptohacking : también las páginas web se dedican a ello, como por ejemplo hace The Pirate Bay.Por ahora, los creadores de Archive Poster no han hecho declaraciones a Bleeping Computer ni a ningún otro medio. Fue un investigador y especialista en seguridad y privacidad el que dio la voz de alarma a dicha web.Falta por saber si CoinHive ha sido puesto ahí a propósito o si la extensión ha sido hackeada. En estos casos Google puede hacer bastante poco, más allá de retirar de su tienda online dicho plugin.Monero es una de las principales alternativas al Bitcoin, aunque su precio es considerablemente menor. El BTC es la única divisa virtual que se ha acercado a los 20.000$, aunque ahora mismo se encuentra en espiral descendente.Fuente: Computer HoyCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi