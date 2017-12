© Aeroquest LLC

La entidad envió un comunicado oficial en repudio a la amenaza sobre el dirigente Vangelis Grammenos. Los detalles 29 de diciembre de 2017 La Federación Griega de Fútbol denunció el envío de una carta de tres páginas en las que se amenazaba a su presidente Vangelis Grammenos y que contenía también una bala de plomo, en lo que el organismo calificó como un " intento de ataque terrorista ".El documento, que contenía una bala c alibre 9 milímetros fue enviada a la sede de la entidad en Atenas y fue abierta por uno de los asistentes del máximo mandatario de la institución, dado que éste no se encontraba en esos momentos en las oficinas."La Federación Griega de Fútbol condena de la manera más inequívoca, clara e indudable el intento de ataque terrorista contra el presidente Grammenos ", declaró el organismo en un comunicado oficial.El texto añade que " la nueva junta electa de la Federación no se ve intimidada " y que continuará " con la remodelación completa " prevista en la organización. En este contexto, la policía local está investigando el contendido de la carta y trata de identificar al remitente del envío.La prensa griega asegura que la misiva estaba firmada por "la gente de un gran equipo" y destacó que Grammenos ya fue amenazado en el pasado por sus relaciones con algunos clubes y con el gobierno actual. En tanto, el ejecutivo griego aprobó recientemente una nueva legislación para " limpiar el fútbol griego" , tras años de acusaciones de amaño de resultados y de violencia.LEA MÁSHarry Kane, el máximo goleador del año que podría ser el próximo Totti en EuropaUn periodista colombiano estalló contra Paolo Guerrero: "Es un dopado"Un doping, un triunfo histórico, alcohol y un árbitro corrupto: la estadía de Escocia en el Mundial de 1978

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Químico Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi