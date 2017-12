© Aeroquest LLC

El mandatario estadounidense advirtió que no reactivará el DACA (programa que protege a los dreamers) si no se refuerza la valla fronteriza 29 de diciembre de 2017 Donald Trump (Reuters) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , insistió este viernes en la necesidad de construir un muro en la frontera con México para proteger a la potencia norteamericana "a toda costa"."Les hemos dicho a los demócratas, y lo han entendido totalmente, que no puede haber DACA sin el desesperadamente necesario muro en la frontera sur y el fin de la horrible cadena de la migración y el ridículo sistema de lotería migratoria. Debemos proteger nuestro país a toda costa", escribió Trump en Twitter.The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!? Donald J. Trump (@realDonald Trump ) December 29, 2017 Trump derogó el pasado mes de septiembre el DACA, un programa migratorio puesto en marcha por la Administración de Barack Obama que permitía residir y trabajar legalmente en Estados Unidos a quienes llegaron al país de forma ilegal siendo niños , los llamados 'dreamers'.Sin embargo, la Casa Blanca matizó que el DACA se iría desmontando gradualmente para dar tiempo al Congreso a aprobar una ley que lo sustituya, explicó un artículo de EuropaPress.El Senado debatirá en enero un borrador bipartidista que mantendrá durante tres años la protección que daba el antiguo programa a los 'dreamers'.A cambio de esta cesión, Trump pretende que el Gobierno dé luz verde a los fondos necesarios para construir el muro fronterizo.Este macro proyecto quedó paralizado por su elevado coste, si bien el magnate neoyorquino subrayó que no renunciaría a la que fue su promesa estrella en campaña electoral.LEA MÁS:Donald Trump criticó a China por las ventas de petróleo a Corea del Norte: "Pillados con las manos en la masa"

