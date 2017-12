/ Viene en 2018 con la Agenda FULL. Nangel Giménez no se detiene, el joven actor, productor, escritor y director de teatro, venezolano, quien se encuentra radicado en la ciudad de Miami , sigue triunfando en la red social Instagram, de la mano de chispeantes comedias de situaciones, sumando iniciativas a su agenda de trabajo junto a figuras del humor 2.0., formando parte del equipo creativo del reconocido @markomusica. “Vengo con un nuevo proyecto en combinación con otros comediantes de redes sociales como: Leo Colina, ex integrante de Mermelada Bunch, "El Brujodedor", imitador de voces y cantante. Y nos proponemos a hacer una fusión con música y nuestros personajes en redes sociales , que estoy seguro que la gente va a disfrutar muchísimo. En este caso seguramente no voy a dirigir, ya que a mi criterio todos podemos aportar un granito de arena, para realizar un excelente espectáculo teatral”- afirmó Nangel-. Nangel Giménez. ¿Cuál es el balance que puedes hacer en la actualidad , en el ámbito personal y también profesional, de la labor que has desarrollado en Miami , desde que te radicaste en esa ciudad? La verdad que todo ha sido súper rápido en el caso de mi superación y estoy seguro que va a continuar así, porque estamos grabando, trabajando todo el tiempo, ideando propuestas frescas, novedosas , diferentes, a fin de que la gente pueda sentirse identificada, y así poder generar risas en cualquier lugar y momento, solo invirtiendo unos minutos de su tiempo para hacerlo. ¿En algún momento a mediano plazo regresarías a trabajar a Venezuela ? Sí, claro espero volver pronto para realizar mi show, ya que me lo piden mucho. ¿Qué consejo les puedes dar, basado en tu experiencia trabajando en el exterior, a los talentos venezolanos, actores, escritores, productores que aspiran a consolidar una carrera en Miami , por ejemplo? Puedo decirles que no se dejen vencer, creo que la vida es un ensayo y error constante y tarde o temprano la perseverancia da un buen resultado. ¿Cuál es la fórmula del éxito de las historias que has recreado con tu equipo para Instagram? La fórmula para mí es grabar en equipo, eso te lleva a hacer otro nivel en comedia y en lo profesional, porque eres parte del éxito de cada uno de tus colegas. Para seguir muy de cerca los pasos de la ascendente carrera de Nangel Giménez, y desestresarnos con sus chispeantes videos, acceder a sus redes sociales : TW e IG: @nangelmenez. Texto: NP RR.PP VV | Acela Santamaría // Adiciones: Carlos Medina @carlosmedina1 Fotos: Venevisión (Cortesía).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi