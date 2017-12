El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expresó que la investigación a su campaña electoral “afecta a Estados Unidos”, y reiteró que “no ha habido ninguna conspiración con Rusia ” para favorecer su candidatura. Trump piensa que, en cualquier caso, será tratado imparcialmente por el fiscal especial, Robert Mueller.El mandatario dice que las acusaciones de conspiración son ideas de los demócratas, y que fue el “desconocimiento de Hillary Clinton del sistema de elecciones presidenciales lo que causó su derrota y no una conspiración con Moscú”.“Hicieron la historia de Rusia como un engaño, como una estratagema, como una excusa para una derrota electoral que, en teoría, los demócratas debieran haber ganado con el Colegio Electoral”, afirma.“Yo no hice tratos con Rusia , gané por ser de lejos mucho mejor candidato. Gané pues hice la campaña adecuada y ella no. Ella hizo campaña para ganar el voto popular. Yo hice campaña para el Colegio Electoral”, explica Trump En la defensa de sus logros legislativos, Trump ataca a los demócratas por no aceptar acuerdos en asuntos como los seguros médicos y el programa conocido como Obama care, cuya obligatoriedad critica, o la bajada de impuestos, que, reitera, pudo hacerse de manera “bipartidista”.No obstante, asegura que en sus proyectos de infraestructuras puede contar con el apoyo de “tantos votos demócratas como republicanos”.Vía Globovision/www.diariorepublica.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi