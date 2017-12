Llega la Navidad y con ella los excesos de las fiestas navideñas . ¿Pero por qué no darle la vuelta y conservar los hábitos saludables para mantener los logros alcanzados durante el año" Incluso si viajas y estás en un hotel o comes fuera de casa puedes hacerlo.Si celebras las fiestas navideñas fuera de casa, también puedes comer de forma sana durante estos días en los que los excesos son habituales. Martina Miserachs , dietista-nutricionista y CEO de Healthia Certification, ofrece diez consejos para que todas las personas que se quieren cuidar puedan disfrutar de unas fiestas navideñas saludables :1. Es importante anticiparse a las circunstancias: si ya sabes que es un día de comida o cena abundante, planifica el desayuno y la otra comida más ligeros . Pero ojo, nunca se debe saltar ninguna ingesta, si lo haces llegarás a la siguiente comida con más hambre, y por lo tanto, con menos control a la hora de elegir las cantidades.2. Los desayunos de los hoteles ofrecen muchas variedades de fruta fresca, panes integrales, frutos secos, lácteos desnatados o bebidas vegetales. Aprovecha los desayunas de las fiestas navideñas para realizar elecciones saludables y empezar el día de forma sana.3. Durante estas fiestas navideñas se sucederán muchos momentos en los que te ofrezcan bebidas alcohólicas. Podemos brindar por unos buenos deseos pero cuanto menos alcohol se tome, mejor . Es preferible elegir el agua como bebida habitual para acompañar las comidas, y si se toman refrescos, es aconsejable que sean sin azúcar. También ten en cuenta que cada vez son más los hoteles que ofrecen mocktails (cócteles sin alcohol) .4. Si la celebración de las fiestas de Navidad es en un restaurante, elige un menú rico en hortalizas , con ingredientes cocinados con técnicas bajas en grasas como el horneado, el vapor, los hervidos, la plancha, los salteados o las cocciones a baja temperatura.5. Comienza el menú con un entrante ligero como un caldo suave o un primer plato a base de hortalizas , y mejor si éstas son frescas y de temporada.6. Elige recetas poco grasas y a base de pescado o ave de segundo plato, con acompañamientos vegetales. Y si prefieres opciones vegetarianas opta por cereales integrales o legumbres guisadas con vegetales.7. Opta por el pan integral como acompañamiento, en lugar de opciones refinadas.8. Para finalizar, qué mejor que cerrar el menú de las fiestas navideñas que con un postre a base de fruta fresca como ingrediente principal .9. Durante las largas sobremesas, limita el consumo de dulces . Las infusiones, la fruta fresca y los frutos secos, son una saludable alternativa.10. Y en estos días festivos mantén tu rutina de ejercicio físico diario . Tenlo en cuenta y si aún no has elegido el hotel en el que te vas a alojar, busca uno que tenga sala de fitness , puede ser una gran opción especialmente en estas fechas navideñas.Vía abc.es/www.diariorepublica.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi