/ La infraestructura turística del país está pronta para recibir a una cantidad de visitantes que se considera récord, de acuerdo a lo que afirmó a Caras y Caretas el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff. Vale la pena aclarar que desde ese ministerio se habla de "visitantes" para referirse también al turista. En sentido estricto, un visitante es aquella persona que no pernocta; de hacerlo, deviene turista. Liberoff explicó que "95% de los 'visitantes' son turistas", por lo que se entienden los números que dejan de ingresos, algo que, de otra manera (o sea, si no pagaran alojamiento), no cerraría, ya que este año se espera que se generen más de 1.000 millones de dólares.Sol, playa y otros gustosLiberoff sacó cuentas y concluyó que si a diciembre Uruguay contó con 450.000 visitantes, quiere decir que llegará a los 4.000.000, lo que significa 20% más que el año pasado: "Hay 320.000 cruceristas en una temporada, y también debemos contar con las 250.000 personas que llegan a través de la frontera seca y no hacen migración [llegando de Rivera, Chuy, etcétera, se mantiene una franja de unos 30 km donde no se realiza migración]. En estos casos los números se estiman a partir de las camas ocupadas, tanto del lado uruguayo como brasileño", sostuvo, agregando que para antes de fin de año está previsto el arribo de unas 50.000 personas.En relación a la nacionalidad de los visitantes, los argentinos siguen siendo los visitantes más leales. Y para confirmarlo están los datos: al otro día de Navidad, 1.000 autos por hora cruzaron el puente San Martín, el que une Gualeguaychú con Fray Bentos. La playa es el destino preferido de estos argentinos. Los de mayor poder adquisitivo van hacia Punta del Este o siguen a la costa rochense, otros llegan hasta Piriápolis o se quedan por Atlántida, y unos pocos veranean en Montevideo.Cuando el cruce se hace a través del puente General José Artigas, que une Paysandú con Colón, o utilizando el de Concordia-Salto, los destinos pueden ser las termas, lugares turísticos que siempre se asociaron con la Semana de Turismo, pero, sin embargo, desde hace tiempo que dejó de ser estacional: "Algunas termas incorporaron piscinas de agua fría y la de Daymán inauguró una para niños", informó Liberoff."El número de turistas chilenos también está en ascenso", dijo el subsecretario, quien sostuvo que "se esperan unas 65.000 personas procedentes de Chile, lo que significa 10.000 más que años anteriores". Con los paraguayos, en cambio, se calcula que se mantendrá las cifra en 45.000, pero estos turistas suelen gastar bastante más en promedio que el resto.Los visitantes tienen la ventaja de la devolución del IVA cuando se consumen ciertos rubros [ver recuadro], así como comercios con el régimen de Tax Free y el IVA Cero en hoteles, beneficio que se adquiere en el momento, ya que el impuesto, directamente, no se cobra.Pero Uruguay no es sólo playa y termas. También es serranía, humedales, cabalgatas a la luz de la luna, canotaje o paseos por el aire en helicóptero o avion eta. Si alguien se aburre, sólo tiene que estar dispuesto a saltar: el paracaidismo también es una opción.Cruceristas y el sueño de los artesanosDe acuerdo a lo que expresado por Benjamín Liberoff a Caras y Caretas , son unos 300.000 los cruceristas que llegan a Uruguay. Unos bajan en Montevideo y otros en Punta del Este. El tiempo que invierten en su paseo no es duradero (suele durar unas 9 horas, de 8.00 a 17.00), pero sí intenso. Por eso, quienes los esperan con ansias son los artesanos, tanto en la Ciudad Vieja capitalina como en el balneario esteño. Los comercios, en cambio, no ponen el mismo ímpetu para este tipo de visitantes: "Ellos consumen muy poco en tierra porque en el crucero tienen todo lo que quieren, desde ropa hasta gastronomía. Imposible competir con eso. Lo que pueden adquirir es lo que hace un artesano. Para ellos es importante este tipo de visita". Un artesano de la peatonal Sarandí confirmó lo dicho: "Yo siempre estoy acá, pero es cierto que cuando bajan de los cruceros esto se llena de artesanos que vienen de otros lados y esperan esa oportunidad. Eso a veces nos da rabia a los que estamos todo el año porque el invierno es duro en la peatonal", dijo Víctor.Beneficios para turistas no residentesDesde el Ministerio de Turismo se informa de los beneficios a los turistas no residentes.Devolución del IVA sobre servicios turísticos prestados, hasta abril de 2018, a personas físicas no residentes, siempre que sean abonados mediante tarjetas de débito o crédito emitidas en el exterior. La empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta el descuento que figure en el ticket emitido por el POS.Los servicios comprendidos son: Servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje. Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos. Servicios para fiestas y eventos, no incluidos en el literal anterior. Arrendamientos de vehículos sin chofer. Devolución de 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles con fines turísticos a arrendatarios que sean personas físicas no residentes, siempre que el arrendamiento se realice en inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior. Esta devolución operará hasta el 30 de abril de 2018. La empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta el descuento que figure en el ticket emitido por el POS.Un Día de Reyes a puro nadoEl 6 de enero se desarrollará la tradicional competencia de nado en aguas abiertas, organizada por el Club de Remeros de Paysandú.La travesía, que comenzará a las 18.00, contará con la participación de uruguayos y argentinos que cruzarán el río Uruguay desde la Isla Caridad, hasta la playa Remeros.Los interesados podrán inscribirse al correo [email protected] y deberán abonar $ 600 (con remera incluida) o $ 450 (sin remera). Los organizadores aclaran que el costo será mayor para quienes se inscriban el mismo día de la actividad, hasta media hora antes.Los nadadores recorrerán 2 km del río. La prueba de 2.000 metros fue ganada el año pasado por el sanducero Ignacio Ferrari, integrante del Club de Remeros, con una marca de 23 minutos y 32 segundos.El día de la carrera, también se disputará la travesía "Irene Sosa", para menores. Por otra parte, el domingo 7, Paysandú será la sede de una nueva etapa del circuito nacional de la especialidad.El cruce del río en esta ocasión se denominará "Betina Margalef de Pizzorno", en reconocimiento a la recientemente fallecida árbitro de natación vinculada al club. La travesía cuenta con la participación de nadadores profesionales y amateur que se enfrentarán a la fuerza de la corriente para lograr un buen tiempo.Los competidores serán recibidos por familiares, amigos y espectadores, que, como todos los años, brindan su apoyo a los aventurados deportistas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi