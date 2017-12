/ Los Celtics remontaron un partido que parecían tener perdido ante Houston gracias a un vuelco imprevisto en los instantes finales (99-98). James Harden pasó de héroe a villano en los últimos siete segundos. La estrella de los Rockets anotó dos tiros libres a falta de once segundos y pareció cortar definitivamente la gran reacción de los Celtics y ponía el 95-98 en el marcador. Harden sumaba en su cuenta 34 puntos, seis rebotes y 10 asistencias. Pero anotó rápido 97-98 Tatum (97-98). Quedaban siete segundos y los Celtics presionaron al máximo. Los Rockets intentaron poner el balón en manos de Harden, pero este se equivocó e hizo falta en ataque a Smart. Horford anotó a falta de tres segundos (99-98). Les quedaba un último cartucho a los Rockets. Y se repitió la acción anterior. Harden volvió a cometer falta en ataque sobre Smart. Un error definitivo. Los Celtics ganaron un partido en el que llegaron a arrastrar 26 puntos de desventaja (15-41).Los Rockets echaron por la borda su excelente actuación en los tres primeros cuartos a pesar de las ausencias de Chris Paul y Capela. Su derrota además es la cuarta consecutiva. Después de haber dominado la Conferencia Oeste durante algunas semanas, son ahora segundos con tres victorias menos que Golden State, y San Antonio le pisan ya los talones.BOSTON, 99; HOUSTON, 98 Boston: Kyrie Irving (26), Smart (13), Tatum (19), Horford (9), Baynes (2) -equipo inicial-; Nader (5), Morris (10), Theis (0), Rozier (13), Larkin (2) y Bird (0).Houston: Harden (34), Gordon (24), Ariza (11), Anderson (9), Nene (10) -equipo inicial-; Black (3), Tucker (3), Weber (4) y Green (0).Parciales: 12-32, 26-30, 31-16 y 30-20.TD Garden de Boston. 18.624 espectadores.Harden, además de sus errores finales, no logró buenos porcentajes, con un 7 de 27 en tiros de campo. Le ayudó sobre todo en ataque Eric Gordon, con 24 puntos. Los Celtics se rehicieron de su desastrosa primera parte, en la que solo sumaron 38 puntos, gracias a los 26 puntos de Kyrie Irving, los 19 de Horford, y los 13 de Smart y Rozier. Suman ya 29 victorias y dominan la Conferencia Este por delante de Toronto y Cleveland.Los Spurs vencieron a Nueva York (119-117) . Pau Gasol, que ya logró un triple doble contra Sacramento, volvió a rozar otro con 17 puntos, 11 rebotes y siete asistencias en los 26 minutos que estuvo en la cancha. También destacaron Aldridge, con 25 puntos, Anderson, con 16, Danny Green, con 15 producto de cinco triples, y Parker, con 14.Los Knicks fueron siempre a remolque y basaron sus opciones en Beasley, con 23 puntos, y Porzingis y Courtney Lee, con 18 cada uno. Willy Hernangómez, una vez más se quedó sin jugar.Milwaukee venció a Minnesota (102-96) . Bledsoe con 26 puntos y Giannis Antetokounmpo , con 22 puntos y 10 rebotes, lideraron el triunfo de los Bucks. No le alcanzaron a los Wolves con los 22 puntos de Towns, los 21 de Wiggins y los 20 de Butler.SAN ANTONIO, 119; NUEVA YORK, 107 San Antonio: Parker (14), Green (15), Anderson (16), Aldridge (25), Pau Gasol (17) -equipo inicial-; Gay (6), Murray (8), Mills (6), Forbes (10) y Ginóbili (2).Nueva York: Jack (8), Lee (18), Thomas (0), Porzingis (18), Kanter (12) -equipo inicial-; McDermott (9), Beasley (23), O'Queen (8), Ntilikina (9) y Baker (2).Parciales: 32-24, 22-29, 32-26 y 33-28.ATT Center de San Antonio. 19.935 espectadores.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi