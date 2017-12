/ Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó este jueves algunas propiedades de Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, en Santa Sofía, municipio Baruta de Caracas.Así lo reportaron vecinos de la zona al diario Tal Cual .Los funcionarios irrumpieron a una dos viviendas que fueron unidas como una a petición de Ramírez, poco depués de tomar el cargo de ministro.Ninguno de sus familiares se encontraba en la vivienda.Los informantes también dijeron que al lugar llegaron dos abogados encargados del procedimiento legal de allanamiento.Tarek William Saab, fiscal designado por la contituyente (ANC), ha dicho que durante la gestión de Ramírez en Pdvsa ocurrieron hechos de corrupción en la faja del Orinoco que habrían causado daños patrimoniales de millones de dólares al país.Lohena Reverón @lareveron10 # LoÚltimo Sebin llegó a la residencia de Rafael Ramírez en la urbanización Santa Sofía del este de # Caracas a eso de las 5pm. Dos abogados del exministro presenciaron el allanamiento, donde no había familiares de Ramírez, todos viven fuera de Venezuela . # 28Dic 6:40pm18:11 – 28 dic. 2017 respuestas 28 28 Retweets 8 8 me gusta Información y privacidad de Twitter AdsVer imagen en TwitterSergio Contreras B:." @SContrerasB # UltimaHora Sebin allana vivienda de Rafael Ramírez en urbanización Santa Sofía. Se supo que ninguno de los familiares del ex hombre fuerte del régimen se encontraba en la vivienda, pues según los vecinos la familia vive fuera de país. # 28Dic18:01 – 28 dic. 2017 1 una respuesta 29 29 Retweets 4 4 me gusta Información y privacidad de Twitter Ads Lohena Reverón @lareveron10 # AHORA Funcionarios del Sebin allanan residencia de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, en Santa Sofía # Caracas # 28Dic 6:30pm18:00 – 28 dic. 2017 6 6 respuestas 99 99 Retweets 21 21 me gusta Información y privacidad de Twitter AdsCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi