/ La actividad consistió en una recorrida que se efectuó a lo largo toda la ruta que une ambas ciudades, inaugurando los distintos centros de carga.Esta recorrida estuvo encabezada por los presidentes de Ancap y de la Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), Marta Jara y Gonzalo Casaravilla, junto a representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).En cada punto de carga se realizó un breve acto que contó con la participación de los intendentes de los departamentos involucrados: Carlos Moreira (Colonia), José Luis Falero (San José), Daniel Martínez (Montevideo), Yamandú Orsi (Canelones) y Enrique Antía (Maldonado).La actividad dio comienzo a las 8.30, saliendo desde el centro de carga ubicado en avenida Buenos Aires esquina Vicente García, en la ciudad de Colonia, y arribando luego al segundo punto, situado en radial ruta 2, kilómetro 129,5 casi Baltasar Brum, en el mismo departamento.Posteriormente se salió rumbo al tercer punto, en ruta 1 kilómetro 66, donde se llegó próximo a las 10.30 horas. La cuarta parada tuvo lugar en el centro de carga ubicado en el Aeropuerto de Carrasco, en ruta 101 kilómetro 19, esquina Yacaré.Finalmente, luego de pasar por el puesto ubicado en el kilómetro 63,5 de ruta Interbalnearia se arribó a la ciudad de Punta del Este en torno a las 16.00, finalizando la actividad en la intersección de las calles Capitán Miranda y Trinquete, donde se ubica el sexto punto de carga de esta ruta.La Primera Ruta Eléctrica de América Latina, cuyo tramo inicial quedó inaugurado, entonces, el miércoles 27, unirá todo el país a través de las principales rutas nacionales, garantizando el suministro de energía necesario a quienes opten por circular en vehículos eléctricos.Centro de carga para taxis eléctricosMientras tanto, en el predio donde antiguamente funcionaba una subestación de UTE se encuentra ahora el primer centro de carga para taxis eléctricos.La apertura de este centro significa un hito para la movilidad eléctrica en el transporte público de nuestro país, ya que permitirá que los taxis eléctricos recorran distancias superiores a la propia autonomía del vehículo. Actualmente hay 24 taxis en circulación y se prevé llegar a 350 en el próximo año."Estamos adelantándonos a las necesidades", dijo el presidente de UTE, luego de cortar la cinta en compañía de la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y del intendente de Montevideo, Daniel Martínez.En el marco del impulso a la movilidad eléctrica, UTE colaboró con US$ 10.000 dólares para financiar las matrículas de cada uno de los taxis eléctricos que actualmente están circulando en la capital. En esta segunda etapa ese costo es asumido por la intendencia a través de una rebaja en el valor de las chapas.La ministra Cosse anunció, por su parte, que se está coordinando con instituciones financieras la creación de instrumentos facilitadores del crédito para la compra de estos vehículos.Cómo es el centroEl Centro de Carga Joanicó se encuentra ubicado en Joanicó 3362, esquina bulevar José Batlle y Ordóñez. En este centro es posible cargar en forma simultánea cuatro taxis, con una potencia individual de 43 kW. La carga total del taxi se realiza en poco más de dos horas a través de un Sistema de Alimentación de Vehículo Eléctrico (SAVE) de 43 kW, que cumple la función de gestionar la carga, con especial énfasis en la seguridad del usuario.Los SAVE están conectados con un software de gestión que permite identificar quién está realizando la carga, la energía y potencia requerida, así como el tiempo que el vehículo estuvo conectado. El sistema funciona a partir de una tarjeta que posee el taximetrista, que habilita la operación de carga y permite luego la correspondiente facturación.Durante el mes de noviembre se realizaron 551 sesiones de carga, por un total de 19.610 kWh. Esto representa un ritmo de carga de 653 kWh diarios y equivale al consumo mensual de 85 hogares residenciales. Se realizaron promedialmente 18 sesiones diarias, con una permanencia media de 56 minutos de conexión.Cada centro de carga cuenta con un lugar adecuado para que los taxistas esperen la finalización de la carga de su vehículo en una sala de descanso con aire acondicionado, wifi gratuito, sanitarios y demás comodidades.Se inauguró el Parque Costero Alberto Kurz en Colonia Wilson UTE inauguró el Parque Público Costero Alberto Kurz, en la localidad de Colonia Wilson, departamento de San José. El Parque es una de las mejoras que UTE ha realizado en beneficio de esa comunidad por la instalación en la zona de la central de generación de Punta del Tigre. Su nombre rinde homenaje a don Alberto Kurz, referente de los vecinos del lugar y uno de los principales impulsores de las obras realizadas. El directorio del organismo estatal resolvió la designación con este nombre en "homenaje a todos quienes pusieron su esfuerzo en este proyecto, pero en particular a don Alberto Kurz", quien fuera un motor importante en la relación de los vecinos con UTE. Como parte de la localización de su planta de generación, UTE se comprometió a tomar a su cargo una serie de acciones de mejora en la infraestructura de la zona para beneficio de los vecinos. En este lugar se instalaron juegos infantiles inclusivos, parrilleros, bicisendas, pista de skate, un parador y una hermosísima terraza desde donde apreciar el mar y la puesta del sol. Este Parque Público Costero, ahora inaugurado, se acondicionó en terrenos que UTE cedió a la Intendencia de San José en comodato, comprometiéndose la comuna al mantenimiento y custodia del predio. Durante la ceremonia de inauguración de las obras, el intendente José Luis Falero destacó la acción de UTE al ofrecer a los vecinos obras de infraestructura que habrán de mejorar su calidad de vida. También agradeció a la empresa estatal su preocupación por mantenerse como "buen vecino", que quiere convivir con madurez y responsabilidad. Agregó Falero que las acciones de UTE son un ejemplo y serán tomadas como tales y valoró la posibilidad de abrir el parque al uso de los vecinos y el público que hasta allí llegue. Por su parte, el presidente del Directorio de UTE, Gonzalo Casaravilla, inició su alocución al casi centenar de vecinos presentes indicando que UTE llegó a la zona para quedarse. También remarcó que estas obras no son un obsequio, sino el cumplimiento de un compromiso que asumiera UTE con la población cuando se iniciaron las conversaciones, previo a la instalación de la planta de generación. Al hacer mención a esas primeras conversaciones con vecinos, Casaravilla destacó la importancia que tuvo la participación de Alberto Kurz para que las mismas llegaran al mejor término. De este vecino, el ingeniero Casaravilla destacó su voluntad y espíritu de diálogo y conciliación, siendo uno de los referentes de la zona. Además de estas obras, se realizaron en el marco de la construcción de la central Punta del Tigre otras de gran importancia en la zona: mejoras en la Escuela N° 76; construcción de 12 viviendas para pescadores artesanales, con tipología Mevir y caminería adyacente; cercado perimetral, vestuarios y saneamiento para el Club Resero; tratamiento bituminoso para el camino de acceso al Parque Público Costero, con una longitud de 2.900 metros; camino de acceso a la zona de pescadores de balasto natural, con longitud de 1.790 metros; repavimentación, a cargo de la empresa Hyundai, de camino Calcagno, desde ruta 1 hasta la central (6.500 metros); construcción de una senda peatonal de 5.400 metros; medidas de seguridad vial e infraestructura para la zona de pescadores. Oportunamente, cuando se acordaron con los vecinos las obras a realizar, se instaló una comisión de seguimiento integrada por representantes de los organismos actuantes y de los pobladores del lugar. El presidente Casaravilla destacó que las mejoras realizadas en Colonia Wilson muestran un camino de entendimiento y cooperación entre instituciones públicas y vecinos. "Se trata de una relación que llegó para quedarse", dijo. 2017: un año positivo El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, destacó que 2017 fue un año positivo en el que se superaron las metas planeadas. Entre los logros alcanzados, resaltó la construcción del parque eólico Valentines, que fue el primer parque que se financió por medio de la Bolsa de Valores. Además, se instalaron 400 megavatios-hora (MWh) en toda la red y 200 MWh de energía fotovoltaica. Asimismo resaltó la exportación de energía a Brasil, por el orden de 116 millones de dólares. El plan de inversiones para 2018 se focalizará en obras de reposición y expansión de la red. Por primera vez, se construirá una línea eléctrica en modalidad de leasing, mediante el pago de un canon durante 30 años, que incluirá obras de electrificación de alta tensión entre Tacuarembó y Melo, entre Salto y Tacuarembó, y entre Punta del Tigre y Montevideo, y que pasarán por Palmar. La comercialización se enfocará en acciones de innovación que brindarán ofertas y oportunidades para nuevos productos, para que cada cliente tenga el contrato más adecuado a su modelo de consumo. Otro de los proyectos que se retomará en 2018 será el estudio sobre la regasificadora, ya que el memorando acordado con la empresa Shell indica que se deberá tomar una definición al respecto, y en la que se buscará la mejor oportunidad para el país. El desafío, según el presidente de la empresa, es el plan de inclusión para lograr que 100% de los hogares tenga conexión a la red eléctrica. Existen aún unos 66.000 usuarios en condiciones irregulares, a los que se planea incorporar a la red a través de planes de inclusión. En 2016 se realizaron 3.500 regularizaciones, 2017 cerró con 4.600 y en 2018 se espera alcanzar los 6.000 nuevos clientes incorporados al sistema, y a los 7.000 en 2019. Enfatizó que este trabajo no se realiza solamente desde UTE, sino que es parte de un trabajo interinstitucional y articulado con el Ministerio Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir) y las intendencias municipales.