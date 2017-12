/ Verónica Llinás está más filosa que nunca. En estos últimos días, sorprendió en sus redes sociales con unos videos en contra de Gabriela Michetti . Aunque muchos la felicitaron por su humor, otros le dijeron que no se burle porque "todo vuelve en la vida".En las grabaciones que compartió en Instagram, la actriz lanza algunas frases ácidas que no fueron tomadas de la mejor manera. "Acá está lleno de rampas, es un hotel especial para gente con mentalidad reducida. Cambiale las llantas a la silla porque estás derrapando" , se la escucha decir.Más sobre Verónica Llinás Escalofriante relato de Verónica Llinás: "Sufrí un intento de violación" La madre de Rodrigo, indignada con "Educando a Nina": "Estuve llorando toda la mañana" Verónica Llinás le habló a los cordobeses después de la polémica por su tonada en "Educando a Nina" "¿Por qué nos ponen palos en las ruedas? Ya bastante nos cuesta andar. Decí que tuviste un desmemorandum y listo… ¡que se vayan a cagar!" , dijo en otro de los videos que subió después del cruce de la vicepresidenta con Cristina Fernández de Kirchner.Al leer las críticas, Verónica salió a contestar con los tapones de punta: "Soy una actriz independiente. Tuve los ovarios que no tuvieron muchos de criticar al gobierno anterior duramente y sin el amparo del anonimato, como lo hago ahora y lo haré siempre a pesar de sus insultos degradantes. La única discapacidad inhabilitante es la idiotez" , exclamó.Soy una actriz independiente. Tuve los ovarios que no tuvieron muchos de criticar al gobierno anterior duramente y sin el amparo del anonimato,como lo hago ahora y lo haré siempre a pesar de sus insultos degradantes.La única discapacidad inhabilitante es la idiotez.- Verónica Llinás (@VLlinas) 29 de diciembre de 2017 ¿A vos qué te parecieron sus grabaciones caseras?#MentalidadReducidaUna publicación compartida por Verónica Llinás (@soyverollinas) el Dic 22, 2017 at 7:25 PST#MentalidadReducidaUna publicación compartida por Verónica Llinás (@soyverollinas) el Dic 27, 2017 at 3:13 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi