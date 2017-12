© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

La despedida del equipo de Este es el Show. Foto: Twitter Hace un año, el equipo entero de Este es el Show se despedía del ciclo a puro llanto y emoción . Por primera vez, el ciclo conducido por José María Listorti no seguía durante el verano y todo parecía indicar que no volvería a la pantalla de Eltrece.Sin embargo, en abril de 2017, el conductor junto a Paula Chaves y los panelistas de siempre regresaron a las tardes del canal para hablar sobre las polémicas que se generaban del "Bailando por un sueño".Este viernes, el ciclo se volvió a despedir de sus televidentes.Y aunque Listorti ya anunció que no seguirá al frente del ciclo el año próximo, y lo mismo ocurrirá con el resto del staff, esta vez no hubo lágrimas ni reinó la emoción.Hoy se acaba una etapa en mi vida.Gracias @esteeselshowok por todo lo q me diste en estos 10 años. Me llevo amigos, miles de anécdotas y sensaciones q nunca voy a olvidar. pic.twitter.com/P5IZ8ruTdB &- José Maria Listorti (@SoyListorti) 29 de diciembre de 2017 Si bien hubieron varios clips repasando los mejores momentos del ciclo y hasta recibieron la visita de Pablo Codevilla -gerente de Contenidos de la señal-, que les agradeció de parte del canal el esfuerzo que realizaron durante este año, la sensación de cansancio luego de un año complicado pareció teñir este final de ciclo.Y es que la crisis que atraviesa el ex Grupo Indalo hizo mella no solo en ShowMatch sino en este programa satélite.Fue el mismo Ángel De Brito, jurado del "Bailando" y ex notero de Este es el Show el encargado de dar a conocer hace unos meses que, como venía ocurriendo con Marcelo Tinelli y gran parte de su equipo, a los conductores y panelistas del programa vespertino les adeudaban varios sueldos.Tal vez por eso, a la hora de despedirse de su público, todos ellos hicieron hincapié en cómo se vieron fortalecidos como grupo, y agradecieron tanto a Tinelli como a sus productores y al canal por el apoyo que recibieron durante este año."Agradecemos al canal, a Pablo (Codevilla), a Coco (Fernández) y a Adrián (Suar) por lo que hicieron por nosotros este año y por la libertad que nos dieron para trabajar durante estos 10 años", afirmó Listorti al comienzo del programa, y luego de un emotivo clip de tres minutos, retomó la idea en el último bloque."No fue un año fácil para la empresa.Nos costó mucho hacer este programa, pero venía con ganas porque amamos este trabajo y teníamos que estar con una sonrisa, porque ustedes tenían que vernos bien. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comLo hicimos por respeto a ese trabajo, a este medio y a ustedes. Para mí es muy fuerte lo que está pasando en esta empresa. La empresa se hizo gracias al trabajo de Marcelo, del mío, al de todo el equipo. Nosotros somos el mayor valor de esta empresa. Por eso me afecta en lo personal lo que está pasando. Gracias por dejarnos entrar en su casa durante estos diez años", se despidió el conductor.Listorti fue el único que se refirió, sin medias tintas, a la crisis que atraviesa Ideas del Sur.Sus compañeros decidieron enfocarse en lo importante que fue para ellos trabajar junto a el equipo del programa."Quiero agradecerle a todos, porque cada uno de ustedes se tomó el trabajo de enseñarme, y me ayudaron a superar mis miedos.Me llevo un grupo de amigos. Sobre todo, gracias a José, que fue él que me eligió para que lo acompañara en estos últimos años. Pude aprender un montón al lado tuyo porque sos un tipo muy generoso. Gracias a vos hoy puedo decir que descubrí que esto es lo que quiero hacer toda mi vida", expresó Chaves, que debutó en la conducción de Este es el Show hace cuatro años.Matilda Blanco fue por el mismo camino: "Gracias, José, porque todo lo que sé de televisión lo aprendí de vos.Y muchas gracias a los compañeros, con los que pusimos en práctica eso de 'todos para uno y uno para todos'".Marcela Coronel , Mariana Brey y Luis Piñeyro, en tanto, resaltaron la comodidad y la libertad con la que pudieron trabajar.En esta nota: Paula Chaves José María Listorti LA NACION Canal Espectáculos Televisión.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Antropólogo Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi