Foto: Reuters / ANDREW BOYERS El deporte no para en el mundo durante el último fin de semana del año. La pelota seguirá rodando en ligas como la Premier inglesa y la Serie A italiana, la naranja no dejará de picar en las manos de los mejores basquetbolistas del mundo en la NBA y las raquetas se moverán buscando la preparación para el Abierto de Australia, que ya se acerca.En un fin de semana ideal para juntarse en familia, amigos y descansar, tomá el control remoto y disfrutá de toda la programación disponible.SÁBADO 30 Fútbol8.25 Fiorentina vs. Milan, por la serie A, de Italia. ESPN8.55 Celtic vs. Rangers, por la Liga escocesa. ESPN 310.00 Torino vs. Genoa, por la serie A, de Italia. Fox Sports 310.55 Atalanta vs. Cagliari, por la serie A, de Italia. ESPN11.00 Sampdoria vs. SPAL, por la serie A, de Italia. Fox Sports 211.00 Roma vs. Sassuolo, por la serie A, de Italia. Fox Sports11.55 Chelsea vs. Stoke City, por la Premier League. ESPN 211.55 Watford vs. Swansea, por la Premier League. DIRECTV Sports 610/161011.55 Liverpool vs. Leicester City, por la Premier League. DIRECTV Sports+ 613/161311.55 Bournemouth vs. Everton, por la Premier League. DIRECTV Sports 614/161411.55 Newcastle vs. Brighton, por la Premier League. DIRECTV Sports 615/161511.55 Huddersfield vs. Burnley, por la Premier League. DIRECTV Sports 616/161614.00 Inter vs. Lazio, por la serie A, de Italia. Fox Sports14.25 Manchester United vs. Southampton, por la Premier League. ESPN 216.30 Hellas Verona vs. Juventus (con Dybala e Higuaín -foto-), por la serie A, de Italia. ESPN 2BásquetbolFoto: AP22.00 Utah Jazz vs. Cleveland Cavaliers (con LeBron James -foto-), por la fase regular de la NBA. DEPORTV22.30 Golden State Warrios vs. Memphis Grizzlies, por la fase regular de la NBA. ESPN23.00 Denver Nuggets vs. Philadelphia 76ers, por la fase regular de la NBA. NBA TVTenis6.30 Japón vs. Suiza. La Copa Hopman. ESPN 210.00 La Mubadala World Tennis Championship. Tercer puesto y final. DIRECTV Sports2 612/1612Rugby16.40 Toulon vs. Toulouse, por el TOP 14 de Francia. ESPN 3DOMINGO 31 FútbolFoto: AFP8.55 Crystal Palace vs. Manchester City (con Otamendi -foto- y Agüero), por la Premier League. DIRECTV Sports+ 613/161313.25 West Brom vs. Arsenal, por la Premier League. DIRECTV Sports+ 613/1613Básquetbol22.00 Phoenix Suns vs. Philadelphia 76ers. Por la fase regular de la NBA. NBA TVLUNES 1 Fútbol9.25 Brighton vs. Bournemouth, por la Premier League. DIRECTV Sports+ 613/161311.55 Stoke City vs. Newcastle, por la Premier League. DIRECTV Sports2 612/161211.55 Leicester City vs. Huddersfield, por la Premier League. DIRECTV Sports+ 613/161311.55 Burnley vs. Liverpool, por la Premier League. ESPN 214.25 Everton vs. Manchester United, por la Premier League. DIRECTV Sports+ 613/1613 HDBásquetbol22.00 Portland Trial Blazers vs. Chicago Bulls, por la fase regular de la NBA. NBA TV22.00 Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers, por la fase regular de la NBA. DIRECTV Sports2 612/1612Tenis23.00 Japón vs. Estados Unidos. La Copa Hopman. ESPN 323.30 El ATP 250 de Brisbane (con Diego Schwartzman -foto-, Federico Delbonis, Leo Mayer y Horacio Zeballos).Las rondas preliminares. ESPN 2En esta nota: NBA Calcio La agenda de la TV Fútbol Básquet Tenis LA NACION Deportes Premier League.

