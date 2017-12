/ La escasez en el país no discrimina o elige entre los ciudadanos. “No perdona ni a los más fieles al régimen de Nicolás Maduro ”, reportó el diario español El País en un reportaje publicado este viernes.La realidad que azota a los venezolanos ha provocado que las protestas lleguen a los barrios de tendencia oficialista luego de que las navidades fuesen coartadas por la falta de comida, especialmente por la ausencia del pernil prometido por el gobierno en las mesas de los ciudadanos.El diario español resaltó que la escasez no es la única limitación que han sufrido los venezolanos este diciembre. “Los más pudientes, los que aún pueden permitirse usar el avión , tampoco han podido trasladarse para celebrar las fiestas por la reducción del servicio aéreo en más de 50% a causa de la falta de combustible, que también ha afectado a los que se tenían que conformar con el autobús”, detalla en un reportaje publicado este 29 de diciembre.En Caracas las protestas comenzaron dos días después de Navidad, el 27, en los barrios populares de Catia y La Vega. Protestaron por las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que prometían llegar con el pernil y productos para hacer hallacas."¿Qué pasó con el cerdo? Nos han saboteado. Y puedo señalar a un país: Portugal. Compramos todo el pernil que había en Venezuela . Todo, lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias”, dijo Nicolás Maduro en cadena nacional el pasado 27 de diciembre.“El gobierno portugués no tiene, con seguridad, ese poder de sabotear jamones", respondió el ministro portugués de Exteriores, Augusto Santos Silva, en una entrevista con la emisora lusa TSF, en la que recordó que Portugal vive “en una economía de mercado y las exportaciones competen a las empresas”.DC/ENCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi