/ Saturado, colapsado. Así se lo notó a Nelson Vivas , quien después de una charla con su hija decidió alejarse del fútbol .Después de su paso por Defensa y Justicia (dirigió apenas cuatro partidos), el entrenador tuvo unos meses de descanso, pero al recibir una nueva oferta laboral del exterior se decidió: "Una charla con mi hija de nueve años terminó de aclarar en mí algo que venía madurando: 'Papá, no quiero que te vayas', me dijo, y ahí mismo terminé de convencerme", le relató Vivas a Télam .A Nelson le llegó la posibilidad de dirigir en la Universidad de Chile, pero el pedido de la pequeña le cambió todo. " No estoy dispuesto a que me pase lo mismo que con mis hijos más grandes en mis años de jugador , cuando mi vida era entrenar, concentrar y jugar; jugar, entrenar y volver a concentrar", recordó quien alguna vez contó que uno de sus hijos no lo había incluido en un tarea escolar en la que debía dibujar a su familia.Leé también Nelson Vivas explicó por qué renunció a Defensa y Justicia: "Hay cosas que no puedo soportar"Vivas, exentrenador de Estudiantes, Quilmes y Defensa y Justicia, dijo que meditó la decisión y que no está "dispuesto a que el fútbol maneje mi vida. Estoy fuera del fútbol", agregó el hombre de 48 años.Leé también La reacción a lo Increíble Hulk de Vivas por un penal no cobrado para EstudiantesAdemás, el técnico evaluó que en el fútbol argentino "el público es hostil ante la derrota, el periodismo fogonea los entredichos y los dirigentes bailan al son del clima de la tribuna y en general tienen un doble discurso: por un lado piden identidad y por otro lado no soportan los malos momentos que hay en toda búsqueda de una identidad. No puede ser que entre ganar y perder no haya nada ".Como futbolista, Vivas debutó en la temporada 1991/92 en Quilmes y luego pasó por Boca, River, Arsenal de Inglaterra , Celta de Vigo e Inter, entre otros equipos, además de defender la camiseta de la Selección argentina 39 veces, incluido el Mundial de Francia 1998.