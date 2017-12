/ Los trabajos para restablecer con normalidad el servicio eléctrico continúan en la región y los zulianos esperan con ansias que a partir de este viernes 29 de diciembre cesen los racionamientos, tal como lo planteó el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez.El gobernador de la entidad, Omar Prieto, a través de su cuenta Twitter, informó sobre la activación de una nueva línea de transmisión de 230KV desde la subestación de Cuatricentenario. "Esta acción forma parte de los trabajos de recuperación del servicio eléctrico tras los actos vandálicos del 23D", escribió.“Últimas horas de mucho trabajo y esfuerzo; pero victorioso en la batalla. Hoy a las 5.00 am dimos un paso importante en el restablecimiento del servicio eléctrico, saboteado desde el 23D al activar la línea de transmisión de 230 KV en la subestación de Cuatricentenario”, expresó el gobernador.“Con esta línea, se estabiliza el sistema; y continuamos los trabajos de reparación en la segunda fase en la subestación de Punta de Palma. En las próximas horas, estaremos activando otra línea de transmisión Punta de Palma -Las Peonias”, agregó en otro mensaje publicado en la red social.Entre este viernes y el sábado, se estará incorporando la línea 230 Kv con los claves sublacustre en la subestación Punta de Palma- Las Peonias, donde las pruebas resultaron factibles.De igual forma, se estaría incorporando una nueva línea al sistema eléctrico de occidente que alimenta y beneficia a los municipios Guajira, Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lossada, Rosario de Perijá y Machiques de Perijá, informó la Secretaría de Asuntos Eléctricos.Mientras que en una tercera fase se prevé el inicio de los trabajos de reparación de la estación Punta Iguana, la próxima semana para colocar el servicio en una tercera línea.Las labores de la estatal se enmarcan en un conjunto de acciones para recuperar la operatividad del sistema eléctrico tras las fallas atribuidas a actos vandálicos del pasado sábado 23 de diciembre.Los usuarios, no obstante, siguieron manifestando su malestar por la falta de un cronograma de racionamiento y hasta doble o triple suspensión del suministro de electricidad en un día."Estuvimos sin Luz en la madrugada y ahora nuevamente sin Luz! Hasta cuando!! También sera culpa de Portugal? @Nicolas Maduro @CorpoelecZulia_", señaló Francisco Sarmiento en Twitter (@fran05006).Sheila Katina, @katinaSheila, expresó: "@Corpoeleczulia_ uds no tienen otro circuito a quien racionar más que al circuito Valle Claro? Vamos a ser justos y que a todos se nos aplique el racionamiento por igual o es que no eso saben hacer?".DC/PCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi