/ Por suerte Steve Jobs, fanático de tener bajo control hasta el último detalle de sus empresas y productos, no está vivo para ver esto: u na marca de ropa italiana se llama Steve Jobs , no tiene nada que ver con la compañía que él fundó y Apple no puede hacer nada al respecto .En 2012, dos hermanos italianos, Vincenzo y Giacomo Barbato se dieron cuenta que la empresa nunca había registrado el nombre Steve Jobs. Ni lentos ni perezosos (?) le pusieron ese nombre a su marca y crearon un logo con la J y una manzana mordida . Guiño guiño.Ellos ya vendían ropa hacía años, pero el nombre del fundador de Apple les daba un toque especial. Pero la empresa rápidamente los demandó. Ahora, tras cinco años de litigio, la justicia les dio la razón: pueden usar la marca y el logo .Las autoridades italianas entendieron que la "J" no es una fruta ni tampoco otro tipo de comestible, por lo tanto la mordida no hace referencia al logo de Apple Gracias a esta resolución, la empresa de ropa podrá seguir pantalones, camisas y hasta bolsos con el nombre del genio detrás de muchos productos que revolucionaron al mundo, Steve Jobs.