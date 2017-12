© Aeroquest LLC

La firma de Néstor Ortigoza con Rosario Central. Foto: @CARCoficial El mediocampista Néstor Ortigoza, quien superó la revisión médica y firmó el contrato que lo unirá a Rosario Central por un año y medio, sostuvo hoy que jugar en el equipo que dirige Leonardo Fernández "es un desafío muy importante"."Al principio estaba medio 'cagado'. Pero ahora contento y relajado porque pasé la revisión médica. Estoy listo para empezar a pretemporada. Jugar en Central es un desafío importante", aseguró Ortigoza, quien pasado el mediodía se convirtió oficialmente en el primer refuerzo de la entidad rosarina."Hacía rato que Central me buscaba.En San Lorenzo logré una muy buena relación con (Mauro) Cetto (manager del club rosarino). Y eso fue clave para que volviera al fútbol argentino", agregó.???? ¡Ortigoza ya pasó la revisión médica y firmó su contrato! Mirá cómo fue el día del nuevo volante de #RosarioCentral pic.twitter.com/eEuMhNDS1m &- Rosario Central (@CARCoficial) December 29, 2017 Ortigoza, de 33 años, rescindió su vínculo con Olimpia de Paraguay y estuvo a punto de sumarse a San Lorenzo, pero Matías Lammens, presidente del club de Boedo, sostuvo que "en la posición de Néstor hay muchos futbolistas"."Mi paso por el fútbol paraguayo lo calificó con un 6.No hice pretemporada y el equipo tuvo altibajos pero no estuvo mal", explicó. Y continuó: "Tras mi partida de San Lorenzo necesitaba salir del país. No me sentía bien para jugar en Argentina"."Pero ya pasó. Está todo bien con la dirigencia de San Lorenzo. Tuvimos una charla y quedó todo claro. Es un club al que quiero mucho, donde pase grandes momentos", redondeó.Ortigoza, por último, dijo que que Central "es un club grande, con mucha presión, que busca un titulo.Va a ser exigente. Por eso es un desafío importante", reiteró.De esta manera, el paraguayo comenzará el 3 de enero la pretemporada con el equipo que dirige Leonardo Fernández, quien esta semana firmó su contrato hasta fines de 2018, en Arroyo Seco.Rosario Central, que ya no cuenta con Marco Torsiglieri, se medirá el 24 de enero contra Independiente, en un partido pendiente de la 11ma.fecha de la Superliga Argentina de fútbol.LA NACION Deportes Mercado de pases.

