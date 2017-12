/ Gabriel Heinze arrancó su etapa como técnico de Vélez dando muestras claras de autoridad. El técnico, que a mediados de 2017 devolvió a Primera a Argentinos Juniors, se hizo cargo de un equipo comprometido con el promedio, que no cuenta con grandes referentes y está plagado de chicos con poco rodaje.Como la segunda mitad de la Superliga será clave para Heinze y el equipo, el DT decidió arrancar la pretemporada unos días antes que el resto de los clubes . Esto no cayó muy bien en el plantel: muchos tuvieron que suspender o reprogramar sus vacaciones . Pero ahora salieron a la luz nuevos detalles de los cambios que está implementando el Gringo.1) No más PlayStation . Es una moda que hace años se expandió en el mundo del fútbol. ¿Quién no vio videos de Lionel Messi jugando al FIFA o al PES con su amigo Kun Agüero en una concentración de la Selección argentina? Todos saben que la Play es un elemento básico para los más jóvenes del plantel en los días previos a un partido. Heinze decidió, momentáneamente, prohibir este dispositivo durante la pretemporada.Leé también La última locura del Gringo Heinze antes de asumir en Vélez2) Ojo con el celular . Otra de las medidas que tomó Heinze es la de limitar el uso del teléfono durante la pretemporada. El DT apuesta a que el grupo esté unido.3) A cuidar el pasto . Heinze además dio órdenes bien claras: quiere que el césped de las canchas de la Villa Olímpica esté siempre bien cortito y en buen estado. El DT cree que para desarrollar su idea de juego es necesario que se den estas condiciones.Leé también Vélez vendió al pibe Maxi Romero al PSV en 10.5 millones de euros4) Los dirigentes, afuera . Heinze no quiere que los dirigentes del club tengan contacto con los futbolistas durante la pretemporada. Tienen prohibido ingresar al vestuario.5) Para descansar bien . El Gringo además pidió que cambien todos los colchones de las habitaciones de la Villa Olímpica. "Además ya tenían varios años de uso", reveló un dirigente a Toda Pasión.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi