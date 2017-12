/ El entrenador del Mánchester United, José Mourinho, subrayó este viernes el aparente cambio de opinión de su rival Jürgen Klopp, después de la compra el miércoles por parte del Liverpool del nuevo defensa más caro del mundo, Virgil Van Dijk, por 84 millones de euros, reseñó AFP.“Si yo fuera uno de vosotros (los periodistas), le preguntaría por los comentarios que hizo hace un año”, afirmó Mourinho en conferencia de prensa.En 2016, cuando el Mánchester United se disponía a fichar al francés Paul Pogba por un entonces récord de 105 millones de euros, el entrenador del Liverpool había declarado que prefería mantenerse fiel a su filosfía y “construir un equipo” antes que gastar grandísimas cantidades en ese tipo de operaciones. “Si fichas a un jugador por 100 millones y luego se lesiona, es dinero que has tirado por la ventana”, estimó entonces el técnico alemán.“En el Liverpool hacen lo que quieren y yo no soy nadie para comentar lo que hacen”, expresó Mourinho este viernes.“Lo cierto es que si creen que el jugador es el adecuado para ellos y lo quieren realmente, tienen que pagar esa cantidad o no lo tendrán, el mercado está así en este momento”, declaró.Por su parte, el entrenador del líder Mánchester City Pep Guardiola defendió el fichaje de Van Dijk, al que calificó de “jugador extraordinario”.“Van Dijk es un defensa central extraordinario; es un precio que veremos (de nuevo) en el futuro”, comentó Guardiola, que posee en su plantilla cuatro de los defensas más caros de la historia: Benjamin Mendy (58 millones de euros) Kyle Walker (57 millones), John Stones (55) y Eliaquim Mangala (54).“A veces, los jugadores menos caros cuestan más que los jugadores caros. Si (Van Dijk) juega seis o siete años a un nivel elevado, sería barato”, defendió.El técnico catalán puso como ejemplo el de su defensor John Stones: “Cuando vino aquí, la gente decía que era demasiado caro. Ahora, parece bastante barato. Siempre depende de lo que pase en la cancha”.DC/EUCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi