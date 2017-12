/ -María Eugenia Vidal: ¿Le parece que esta es la forma de manifestarse?- Néstor Nardone: Le pido mil disculpas-Vidal: ¿Me tengo que bajar yo del auto? Esta no es la forma de vincularnos.-Nardone: No era la idea-Vidal: Ahora les pido por favor que me dejes pasar.Un grupo de guardavidas que realizaba una protesta en Mar del Plata se abalanzó frente a la camioneta de la gobernadora María Eugenia Vidal , cuando salía de la inauguración de un balneario público. Vidal se bajó del auto y los enfrentó ."¿A ustedes les parece que ésta es la manera de tratarnos? ¿Se tienen que tirar arriba de mi camioneta cuando estoy saliendo?", le dijo Vidal al titular del Sindicato de Guardavidas de Mar del Plata, Néstor Nardone.Leé también María Eugenia Vidal enfrentó un piquete en Mar del Plata: "Necesito pasar""Yo recibo a todo el mundo. ¿A ustedes les parece que ésta es la manera en que nos tenemos que tratar, acá, con el tránsito cortado? ¿A ustedes les parece que la violencia es la manera? Esta es la peor manera de vincularnos. La manifestación y la protesta es un derecho; ésta no es la manera?", le enrostró Vidal.Nardone se quedó casi sin palabras. "Si vos trabajás con todos ellos, ésta es tu responsabilidad, como es la mía garantizar que no pase nada. Esta no es la manera, me piden una reunión y el equipo los va a escuchar, pero ahora les pido que me dejen pasar?, le dijo Vidal. Cuando la Gobernadora se fue, él pidió disculpas por el "malentendido"."Quiero pedirle disculpas a la gobernadora y a todo el grupo que estuvo trabajando para esto, que es bueno para Mar del Plata, porque eran playas que estaban abandonadas", dijo. Sobre la actitud de los trabajadores de cruzarse frente a la camioneta que trasladaba a Vidal, se defendió: "No es que no lo pude manejar; fue espontáneo. Cuando se entendió que no nos iban a recibir, la gente cruzó la camioneta. Yo le pido disculpas públicas a la gobernadora".Nardone es el titular del gremio de guardaespaldas de Mar del Plata. En las últimas PASO, fue candidato a concejal por el randazzismo, con el apoyo de Mario Ishii.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi