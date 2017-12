/ El ex vicepresidente Amado Boudou fue autorizado a tener una salida transitoria el día que su mujer , Mónica García de la Fuente , de a luz a los mellizos que espera para enero.El juez Sebastián Ramos, que subroga al titular de la causa Ariel Lijo, aceptó la solicitud del exfuncionario para ser traslado en el día desde el penal hacia el hospital para volver a pasar la noche en prisión.La transitoria se hará efectiva una vez que el centro de salud elegido por la mujer de Boudou de aviso al penal de que comenzaron los trabajos de parto de García de la Fuente.Más sobre Amado Boudou detenido Procesaron con preventiva a Amado Boudou por falsificar facturas en Economía Amado Boudou pidió "no bajar los brazos", desde la cárcel de Ezeiza Amado Boudou detenido: el vicepresidente K pidió arresto domiciliario con pulsera electrónica Entonces, se pondrá en marcha el protocolo de custodia durante todo el viaje de ida hacia el hospital para que Boudou pueda presenciar el parto y ser devuelto a Ezeiza una vez concretado el nacimiento.Aún así, el juez aún tiene que resolver qué hará con las visitas programadas que solicitó el ex vicepresidente en caso de que su mujer quede internada.Se trata de la primera salida del penal de Boudou después de quedar detenido, el 3 de noviembre pasado por entorpecimiento de la causa Ciccone.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi