Las carnes rojas, o aquellas carnes que provienen en general de mamíferos, son capaces de estimular el desarrollo de tumores en los seres humanos a partir del gen CMAH. Este gen provoca la síntesis del azúcar tóxico Neu5Gc, que es un compuesto extraño en el organismo capaz de generar inflamaciones, artritis y cáncer.Ahora, un equipo de científicos dirigido por el investigador español David Álvarez Ponce ha estudiado la evolución histórica del CMAH con el objetivo de descubrir qué otros productos, además de las carnes rojas, representan un factor de peligro para nuestra salud. Los expertos examinaron genomas de 322 especies animales para saber si tienen o no activo el nocivo gen."En un primer análisis escaneamos todos los genomas disponibles. Solo encontramos el gen en unas cuantas bacterias, en un par de algas, y en los deuteróstomos, un grupo de animales que incluye los vertebrados y los equinodermos, entre otros. Los animales no-deuteróstomos no presentaban el gen. A continuación nos centramos en los 322 genomas de deuteróstomos que estaban disponibles", detalló Álvarez Ponce al portal científico Sinc.El estudio reveló que las aves no tienen en su organismo el gen. Por esta razón, el consumo de pollo, pato o pavo no representa mayor riesgo como el de las carnes rojas o productos lácteos. Los reptiles, en general, tampoco son portadores del gen CMAH, excepto un tipo de lagarto.Por su parte, las especies de peces analizadas presentaron al azúcar tóxico Neu5Gc, pero bajo concentraciones muy bajas. No obstante, esta sustancia sí se halló en el caviar en altas cantidades. "Esto puede ser debido a que el gen se expresa específicamente en los huevos o en los oviductos", explicó Álvarez Ponce.Los científicos destacan que su investigación resulta muy importante también para el campo de los xenotrasplantes, que son los trasplantes de órganos de animales en humanos. El equipo concluye que entre más Neu5Gc contenga un órgano, mayor probabilidad hay de que sea rechazado por el organismo receptor.DC/GMCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi