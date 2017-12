/ La Justicia porteña autorizó un incremento de la tarifa de los peajes de las autopistas de la Ciudad, al revocar un fallo de agosto pasado que suspendió provisoriamente la suba.AUSA informó que la decisión de la Cámara comenzará a implementarse a partir de las 6 de mañana.En la Autopista Illia los vehículos livianos de dos ejes seguirán pagando 25 pesos en hora pico y pasarán de 15 pesos a 17 en hora no pico.En l a 25 de Mayo, la tarifa para autos pasará de 50 pesos a 55 en hora pico y de 35 pesos a 40 en hora no pico."Los descuentos por pago automático con Telepase se mantendrán en 15 por ciento para todas las categorías y bandas horarias", señalaron desde AUSA.En rigor, la suba fue anunciada por la empresa que depende del Gobierno de la Ciudad en enero de este año, y se aplicó, tras ser sometida a una audiencia pública, en febrero.Más sobre peajes Aumentan los peajes para ir a la Costa y en la autopista Buenos Aires - La Plata Aumentan desde hoy los peajes en las autopistas porteñas Frenan el tarifazo de los peajes: iba a ser del 83% y ahora será del 28% No obstante, en agosto pasado jueza Elena Liberatori, titular del juzgado 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, suspendió su implementación.El fallo de Liberatori respondió a un recurso de amparo presentado por los legisladores de la oposición Andrea Conde y José Cruz Campagnoli para frenar el aumento y determinó que AUSA diseñara un cuadro tarifario provisorio con subas que rondaran 28 por ciento.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi