© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

PUNTA DEL ESTE.- El trepidante subibaja del dólar no parece impactar ni en el ánimo ni en los consumos de las huestes de argentinos que coparon las playas esteñas. Para muchos el salto de la divisa estaba previsto en sus presupuestos, acostumbrados a los vaivenes cambiarios que suelen precipitarse en los fines de año. Los habitués lo saben. Ya sea porque la Argentina devalúa o porque los charrúas deprecian al peso argentino cuando la plaza local se inunda con nuestra moneda, en Punta del Este los veraneantes hacen caso omiso a los ajustes cambiarios.Pero existe otra razón objetiva para que aquí se desentiendan de esos cambios bruscos: desde las familias hasta los adolescentes que cruzan el charco para veranear aquí acopian dólares y fijan su presupuesto para gastos de antemano en la divisa estadounidense, con lo cual si al final de las vacaciones lo gastado en su equivalente en pesos es mayor, la cantidad de dólares siempre será la misma.Así razonan en estas playas: los precavidos jamás cambian pesos argentinos. Primero pagan con tarjeta, alertados por la devolución del 18 % de IVA en consumos turísticos como comer afuera y pagar hoteles.Claro que al cierre del resumen el monto en pesos será mayor, pero los dólares están para apaciguar sobresaltos.Ya sea por el salto del casi 10 % de ayer en la cotización de la divisa norteamericana o su también súbita baja de hoy, al hacer cálculos hay una unanimidad en la percepción de costos: los precios para los consumos diarios (supermercado, salidas, restaurants y ropa) corren parejos con los valores en Argentina.Hay excepciones: los alquileres (ya pagados en dólares), la nafta, los tragos en boliches y los tickets, siempre onerosos, para fiestas y diversión."Sabía que esto iba a pasar.El dólar estaba atrasado en Argentina en relación a la inflación. Compré los dólares antes de venir y acá uso tarjeta. Con la devolución de impuestos, suba o no el dólar, termino pagando casi lo mismo que en Buenos Aires", dice Marcos Ciani, de 27 años, un licencia do en administración agropecuaria que junto con amigos almorzaba en Mar de Verdes, en Manantiales.A la hora de las cuentas, lo único que lamenta es que 15 días en Uruguay le cuestan, dice, lo mismo que en Europa en un viaje low cost .Su amigo Franco puntualiza que lo caro en el Este son los tickets para las fiestas (desde US$ 30, para eventos de "secret location" cuya locación se devela por Whatsapp horas antes del comienzo como la fiesta Holy Chacra hasta US$ 70 para Pixel y US$ 150 para las multitudinarias de Año Nuevo, como Sensation ).También los tragos (US$30) y las botellas de bebidas blancas (US$ 100 por un vodka)."Acá pagás el lugar y ese valor incluye todo: lo que consumís y todo lo demás, con lo cual la ecuación es mejor inversión que lo que gastás en un boliche de Palermo", completa Franco.Instalado en Punta Piedras hasta el 22, Santiago Caniggia Bengolea, de 41 años, que trabaja en un fondo de inversión y en energías renovables, dice que el salto cambiario era "un ajuste esperado y bueno para la economía argentina"."No es un disparate lo que subió.La Argentina, que está muy cara en dólares, tiene además una economía inflacionaria. Y hasta el dólar futuro tenía este mismo precio ($19,20 por dólar) en junio pasado, con lo cual no hubo sorpresas. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comAdemás, acá hay incentivos fiscales que redundan en precios muy competitivos", dice Caniggia Bengolea.Daniel Iriarte es uruguayo pero hace años que vive en Buenos Aires."Acabo de comprar dólares con mi banco desde el celular", cuenta desde un bar frente al mar."Quizás sea a los jóvenes a los que más les afecte la suba".Sin embargo, hasta para los millenials la escalada no tiene gran impacto.Carla López (26) se hospeda con amigas en el Hostal 7 y, precavidas, llenaron el auto con cervezas, fernet, pastas, atún, vodka y víveres."Creíamos que no íbamos a poder comer afuera y acá nos ves", dice, mientras almuerza en Keep Rolling , un rito que repiten al menos una vez al día.Por una pizza gourmet ($150), una milanesa con papas fritas (280) y limonadas ($120), que pagan con la tarjeta de un conocido banco, con la cual obtienen un 20% de descuento, reciben además el descuento del IVA uruguayo.Las cuentas les cierran, siempre que sean en lugares de precios accesibles. Se sabe que en el Este los costos oscilan en relación a los lugares que uno elija.Su amiga Nieves Piumazzi (26) asegura que hasta los precios de la ropa son más competitivos que en Argentina.Se compró una bikini por US$ 100, que en Buenos Aires le cuesta $2000, y le llevará de regalo a su madre un vestido por US$ 75.Sólo debe llenar el formulario de Tax Free para que le devuelvan al regresar un 14,4 % del valor de la compra.Aunque esa promesa de reembolso no siempre se cumple, dicen los consumidores con más experiencia.La devaluación del peso también tuvo un impacto suave en las pizarras de las casas de cambio."La variación de ayer a hoy fue de 5 puntos para el peso argentino y la divisa estadounidense aquí se mantuvo igual, a 28,10 pesos uruguayos por dólar", señalaron en Cambio Maiorano."Toda devaluación en Argentina siempre impacta en el Uruguay".LA NACION Sociedad Verano 2018.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Pediatra Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi