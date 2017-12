/ Nelson Castro se despidió de El juego limpio , uno de los programas políticos más emblemáticos de la TV . A lo largo de 20 años, el periodista entrevistó a las figuras más relevantes, siempre bajo su particular mirada y sin escaparle a los momentos incómodos. Por el estudio de TN pasaron personajes como Ricardo Alfonsín, Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Callejeros, Elisa Carrió y más.En su último programa, Castro se mostró satisfecho porque "cumplió un ciclo". Esto no siginifica, en absoluto, que se viene un período sabático para el periodista. Seguirá al frente del noticiero Bella tarde, que conduce junto a Paula García en TN de 18 a 21 y también continuará con su programa de radio, La mirada despierta , en Continental . En TN, en tanto, aún no está definido qué pasará con la franja horaria que ocupaba Castro con El juego limpio.El conductor agradeció a quienes lo acompañaron en estos "años maravillosos"; las autoridades del canal, la producción y equipo técnico. "Estamos felices de completar este ciclo de 20 años. Será el comienzo de nuevos proyectos aquí, en TN , en donde voy a seguir trabajando", dijo. "Mi continuidad laboral es aquí, como todos los días", reafirmó.También le dedicó un párrafo especial a su fiel audiencia. "Gracias. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Gracias por su visión crítica y por su apoyo en momentos que fueron muy difíciles. Este es el final, y como todos los finales, significará el comienzo de cosas buenas ", cerró.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi