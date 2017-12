/ Mató a su ex mujer , Mariela, a su exsuegra, de 70 años, a su excuñada, Sonia, a su hijastra, Aylén, de 20 años y al novio de ella. El quíntuple asesino de Santa Fe se llama Facundo Solís , es agente del Servicio Penitenciario de esa provincia y no tiene antecedentes penales ni psiquiátricos .A todos los fulminó con un tiro en la cabeza con su arma reglamentaria de 9 mm. La calle Monseñor Zazpe al 4100 se convirtió en un baño de sangre. El hombre lo tenía planificado: primero se llevó a sus dos hijos biológicos -de 3 y 7 años-, los dejó en lo de sus padres y finalmente volvió para lo peor.Más sobre Quíntuple asesinato en Santa Fe Santa Fe: un agente penitenciario mató a su ex mujer , su exsuegra, su excuñada, su hijastra y la pareja de esta Solís, de 33 años, tiene doce años de servicio en el sistema carcelario santafesino , según pudo saber TN.com.ar . Allí, ingresó el 11 de octubre de 2005. Actualmente tiene cargo de ayudante de segunda.En su legajo constan dos sanciones propias de sus funciones en la fuerza -la última en 2015-, pero nunca fue suspendido . El quíntuple asesino de Santa Fe no tiene antecedentes penales ni psiquiátricos.Sin embargo, Solís no podía acercarse a la casa de su expareja. Mariela lo denunció por violencia de género hace sólo diez días cuando la amenazó y golpeó. No es la primera vez que lo acusaba: hace un año ya lo había hecho también por hostigamiento. La Justicia, una vez más, no pudo proteger a la víctima.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi