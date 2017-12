/ Marcelo Gallardo fue claro hace varias semanas. En una reunión con los dirigentes de River, el DT dijo que para 2018 necesitaba jugadores de jerarquía y de mucho nivel. Uno de los nombres que pasó fue el de Lucas Pratto .El delantero, actualmente en San Pablo, dio varias muestras de querer jugar en River. Dijo que extraña a su hija que vive en Argentina y admitió que le seduce la idea de ponerse la camiseta del Millonario.Hubo una reunión entre Pratto y Gallardo. El DT recibió el OK del jugador y los dirigentes van a fondo: en estas horas debería haberle llegado una oferta al San Pablo de 11 millones de dólares .Se trata de una cifra altísima y récord para River: no todos los días un club argentino pone 11 millones por un futbolista de 29 años, sin tanta posibilidad de reventa en el futuro. El Millonario apuesta a los goles de Pratto .Más sobre Lucas Pratto Damián Musto, a detalles de ser el primer refuerzo de River Lucas Pratto tira guantes mientras espera que se defina su pase a River Mercado de pases: los 5 grandes tienen dificultades para incorporar Desde el entorno del jugador aseguran que recién habrá una definición en la primera semana del 2017 . San Pablo está dispuesto a vender a Pratto pero al precio que ellos creen justo.San Pablo compró el 50% de Pratto hace menos de un año, Atlético Mineiro conserva el 45% y el otro 5% lo tiene una cadena de supermercados de Brasil . Eso también hará que las negociaciones no sean tan rápidas.Pero River va. La pone toda por un delantero que supo estar en la Selección argentina gracias al extécnico Edgardo Bauza pero que hoy está alejado porque para Jorge Sampaoli hay otros 9 de jerarquía.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi