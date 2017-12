/ Facundo Solis , un suboficial del Servicio Penitenciario mató con su arma reglamentaria, calibre 9 milímetros, a cinco integrantes de la familia de su ex mujer . El hombre tenía todo pensado : primero fue al lugar a retirar a sus dos hijos biológicos -de 7 y 3 años- y los llevó a la casa de sus padres. Después, volvió a la calle Monseñor Zazpe al 4100 y desató la masacre. A todos les disparó un tiro en la cabeza.A su ex mujer , Mariela Nogueira , la ejecutó en la propia casa. Tras cometer ese crimen, fue hasta el inmueble contiguo y mató a su hijastra, Aylén, de 20 años; al novio de ella; a su exsuegra, de 70 y a su excuñada, Sonia.Mariela lo había denunciado hace un año por violencia de género. Sin embargo, como el chacal había vuelto a amenazarla y golpearla, reiteró la denuncia hace 10 días. El quíntuple asesino tenía restricción de acercarse al hogar .Más sobre violencia de genero Duerme con un cuchillo bajo la almohada por miedo a que su ex la mate Berazategui: discutió con su mujer , la prendió fuego y la dejó en coma Un carnicero le cortó la mano a su mujer delante de su hijo de dos años "Conocemos de cerca la historia de violencia que sufría Mariela con este hombre", dijo a TN Cristian, un vecino de las víctimas. "No sé por qué tanta alevosía, no se lo merecían. Esto fue una carnicería", agregó.Según contó, el agente la hostigaba desde siempre. La maltrataba física y psicológicamente.Un gran operativo de seguridad se montó para atrapar al quíntuple asesino, que se había atrincherado en el lugar de la masacre. Minutos después del hecho, vecinos del barrio llamaron 911 y el lugar fue rodeado por oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos. Después de 15 minutos lograron detener al múltiple asesino.Uno de los hijos de la ex mujer del agente resultó baleado y fue trasladado con vida al hospital Cullen. "Tiene una herida de fuego en el antebrazo. Está en observación. También está siendo asistido por el equipo de psicólogos", explicó Juan Pablo Poletti, subdirector del hospital.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi