Los peajes en las autopistas porteñas aumentarán a partir de mañana a las 6. Los aumentos en los peajes de las autopistas porteñas anunciados en febrero de este año y frenados en agosto por un acción de amparo entrarán en vigencia nuevamente a partir de mañana a las 6. Así lo ratificó la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad que ratificó la vigencia del incremento de las tarifas.En la autopista Illia no habrá grandes cambios: los vehículos livianos de dos ejes seguirán pagando $25 en hora pico y pasarán de $15 a $17 en hora no pico.Mientras que en la 25 de Mayo y Perito Moreno la tarifa para autos pasará de $50 a $55 en hora pico y de $35 a $40 en hora no pico, según informó AUSA Autopistas Urbanas.Las horas pico, en las tres autopistas, se consideran de lunes a viernes de 7 a 11 en sentido al Centro y de 16 a 20 hacia provincia.Los descuentos por pago automático con Telepase se mantendrán en 15% para todas las categorías y bandas horarias.En agosto la Justicia local estableció un tope del 28% para el aumento de peajes de las autopistas ante el incumplimiento de la medida cautelar dictada en julio en la que se ordenó presentar un nuevo cuadro tarifario con incrementos "justos y razonables".La medida regía para todas las autopistas porteñas donde en febrero se habían dispuesto subas de hasta 83% en horas pico.Por una acción de amparo en la cual se cuestiona el nuevo cuadro tarifario la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió en ese momento "tener por incumplida la medida cautelar dictada" el pasado 4 de julio.La jueza había dispuesto en agosto el tope de aumento tarifario en un 28,8% interanual, de acuerdo con el cuadro propuesto por la legisladora Andrea Conde y el ex legislador, José Cruz Campagnoli, impulsores de la acción de amparo.LA NACION Buenos Aires.

