Foto: Télam / Luis Cetraro SANTA FE.- Una jornada de terror se vivió hoy en dos vivienda del sudoeste de esta capital. Minutos antes de las 15 de hoy, un agente penitenciario de la provincia asesinó a su ex mujer , su ex suegra, su ex cuñada, su hijastra y la pareja de esta. Además, hirió a una sexta persona que, según los médicos del hospital público de la zona, está fuera de peligro.El quíntuple asesinato ocurrió en dos viviendas continuas ubicadas en calle Monseñor Zazpe al 4100, del barrio Alfonso, siete cuadras al oeste de la conocida avenida Freire, en el centro de la capital.Quíntuple asesinato en Santa FecerrarSegún se pudo reconstruir, todo empezó antes de las 15, cuando el suboficial del Servicio Penitenciario, Facundo Solís, de 33 años, llegó a una de esas viviendas y mantuvo una discusión con su ex mujer , Mariela Noguera.Luego la mató de varios balazos.Después, fue hasta el inmueble contiguo y asesinó a su ex suegra, su ex cuñada, la hija de su ex mujer y el novio de ella.Según informes de la fiscalía de Homicidios, a todos los ejecutó a tiros en la cabeza con su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros.Después se atrincheró, pero luego fue detenido.El fiscal Gonzalo Iglesias, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tiene a cargo la investigación.Hay un antecedente de masacre múltiple para estas fechas.El año pasado, en vísperas de la Navidad, Marcos Feruglio, de 25 años, asesinó -con el empleo de arma blanca- a su ex suegra y el hombre que era pareja de la mujer ; al ex suegro y una adolescente menor de edad."Facundo Solis, ingresó a la fuerza el 11 de Octubre de 2005.Tiene 12 años y 2 meses de antigüedad en la fuerza. Su jerarquía es ayudante de 2ª y trabaja en el Servicio penitenciario, en la función de operador. Tiene dos sanciones a lo largo de su carrera, la última fue en el 2015. No tiene suspensiones, que es la falta más grave, sino sanciones más propias de su función, ninguna de gravedad", dijeron a LA NACION desde el ministerio de Justicia provincial y agregaron: "Aclaramos que no pertenecía a ningún grupo de élite y no tenia antecedentes penales ni psiquiátricos".LA NACION Seguridad.

