/ Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos.Nosotros, en cambio, tenemos otra medida: el hijo de Dios, el hombre verdadero. Él es la medida del verdadero humanismo.No es < > una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad; adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo.Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. Debemos madurar esta fe adulta; debemos guiar la grey de Cristo a esta fe < > crea unidad y se realiza en la caridad. A este propósito, san Pablo, en contraste con las continuas peripecias de quienes son como niños zarandeados por las olas, nos ofrece estas hermosas palabras: < >, como fórmula fundamental de la existencia cristiana. En Cristo coinciden la verdad y la caridad. En la medida en que nos acercamos a Cristo, también en nuestra vida, la verdad y la caridad se funden. La caridad sin la verdad sería ciega, la verdad sin la caridad sería como "címbalo que retiñe"(1Co 13,1 énfasis añadido).Mis amados connacionales os exhortó a no solo buscar las salidas y soluciones a tus aflicciones y circunstancias con tus propias fuerzas. Te recuerdo que no estamos solos; Él Señor nos dirige estas admirables palabras: < >(Jn 15,15 énfasis añadido). Muchas veces nos sentimos o nos hacen sentir, y es la verdad -sólo siervos inútiles.Despertemos ante esa dura realidad y de la mano de nuestro mejor amigo como lo es él, en unidad todos gocemosno de la verdad y la victoria. Feliz año nuevo 2018 en libertad, en Justicia y el rescate pleno de la Democracia Soberana.*BENDICIONES MIS AMADOS CONNACIONALES HERMANOS Y AMIGOS* DC / Ing. José Contreras / @contrerasj402