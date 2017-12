/ Un hermano de uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan quiere asegurarse que la Armada realiza el máximo esfuerzo posible para encontrar el submarino que está desaparecido desde el 15 de noviembre. Por eso, según informó la fuerza, esa persona -sin identificar- se trasladó en los últimos días a la zona de búsqueda en el medio del mar argentino .El ministro de Defensa, Oscar Aguad , escribió en Twitter unas palabras para solidarizarse con los familiares de los submarinistas: "Despedimos este año con profunda tristeza, pero con el compromiso de seguir trabajando para dar respuesta a las familias . Deseo que encuentren alivio, paz y que sostengan la entereza en este momento de angustia".Despedimos este año con profunda tristeza pero con el compromiso de seguir trabajando para dar respuesta a las familias de los 44 tripulantes del #ARASANJUAN y a la sociedad en su conjunto.Deseo que encuentren alivio, paz y que sostengan la entereza en este momento de angustia.- Oscar Aguad (@OscarAguadCBA) 29 de diciembre de 2017 En tanto, la Armada creó este viernes un centro de atención permanente en la Base Naval Mar del Plata para contener a los familiares "con la idea de integrar los esfuerzos realizados y sumar nuevas iniciativas y formas de asistencia para dar la mejor respuesta institucional".Más sobre Submarino desaparecido ARA San Juan | El dolor de los familiares tras la retirada de EEUU: "Nos están dejando sin recursos para buscar" ARA San Juan: la flota de EE.UU. abandona la búsqueda del submarino ARA San Juan: un marino de EE.UU. se disfrazó de Papá Noel y alegró la Navidad de los hijos de los tripulantes En el área de búsqueda, tres buques -el ARA Sarandí, el ARA Islas Malvinas con el ROV ruso Panther Plus a bordo, y el buque oceanográfico Yantar, también ruso-, continuaron trabajando en la zona, pero durante la jornada -al igual que en la de ayer- no registraron "nuevos contactos por inspeccionar" .La última vez que el submarino se comunicó con una base naval fue el miércoles 15 de noviembre a las 10.30 de la mañana , cuando estaba dentro del área del Golfo de San Jorge, a 432 kilómetros de la costa , a la altura de Península de Valdés, dentro del área marítima argentina. En ese momento se produjo "un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear y coincidente con una explosión ".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi