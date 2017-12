© Aeroquest LLC

Amado Boudou está detenido en la cárcel de Ezeiza. Foto: Archivo La Justicia autorizó a Amado Boudou a salir de la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido de manera preventiva en el marco del caso Ciccone, para presenciar el parto de su pareja, Mónica García de la Fuente, embarazada de mellizos.El ex vicepresidente fue autorizado por el juzgado de Sebastián Ramos, que subroga al juez de la causa, Ariel Lijo, que está de licencia . La autorización es para presenciar el parto, acompañado de custodia policial, y volver al penal el mismo día.Video: así le leían la orden de detención a Amado BoudoucerrarSi bien la fecha probable de parto es el 25 de enero, como la mujer es madre primeriza y de mellizos, apuraron el trámite de la autorización por si se adelanta.En su fallo, el juez Ramos consideró que la solicitud para que Amado Boudou presencie el nacimiento de sus hijos "resulta armónica con la legislación mencionada, en tanto que tiende a preservar los deberes morales del nombrado y fomenta la construcción y preservación de lazos fundamentales dentro de su núcleo familiar".Mónica García de la Fuente, pareja del ex vicepresidente Amado Boudou.Foto: Archivo El permiso es para que Boudou esté "presente en la institución sanitaria correspondiente durante el nacimiento de sus hijos con Mónica García de la Fuente, con la debida custodia; debiendo ser reintegrado en el día a la institución en la que se encuentra alojado", según detalla el fallo.Además, el juez le pidió al Servicio Penitenciario Federal que "implemente los medios necesarios, con la debida antelación, para que se garantice el cumplimiento efectivo a lo dispuesto, de manera tal que Amado Boudou pueda asistir en tiempo al parto de sus hijos".Según pudo saber LA NACION, Boudou también pidió autorización para poder salir a visitar a sus hijos luego del parto, pero la Justicia aún no resolvió esta solicitud.De Vido y Boudou, presos sin condenacerrarEn esta nota: Amado Boudou LA NACION Política.

