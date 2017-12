/ Los mercados financieros cierran un 2017 con un saldo positivo en líneas generales. Varios inversores lograron sacar provecho de un contexto interno y externo favorable para rentabilizar sus ahorros pese un contexto de bajas tasas de interés. Ahora: ¿qué opciones, a priori, aparecen como más atractivas para rentabilizar mis ahorros en 2018? Continuando con el ciclo de notas con distintos expertos y corredores de bolsa para que den sus consejos a actuales o futuros inversores tomando como parámetro un capital teórico de US$ 10 mil, esta semana El Observador recogió la sugerencia del director de Gastón Bengochea & CIA Corredor de Bolsa, Diego Rodríguez.El experto sugiere un mix de renta variable y fija que puede ofrecer un retorno anual de entre 15% y 20%. Para ello hay que apostar a diversificar: desde opciones más conocidas como los papeles de deuda que emite el Banco Central de Uruguay, hasta fondos de inversión de mercados emergentes europeos, China o India.Un 2017 con balance positivo El 2017 termina con "excelentes rentabilidades en el mercado financiero global, tanto en renta fija como variable", consideró Rodríguez. Los mercados accionarios de alrededor del mundo se apuntaron retornos en su mayoría de dos dígitos, el S&P500 cerrará el año con una apreciación de casi 20% y el Dow Jones 25%, mientras que el Nasdaq100 lo hará con una ganancia de 27%.Las bolsas europeas con retornos algo más magros, el EuroStoxx50 +8,30%, el DAX alemán +14%, el CAC40 de Francia +11% y el IBEX35 de Madrid apuntó una suba anual del 8,80%. En tanto, las bolsas latinoamericanas todas cerrando en año en terreno positivo, destacándose el Merval (Argentina) con un alza del 78%. Las bolsas asiáticas también con rendimientos anuales extraordinarios, el HangSeng (Hong Kong) +36% y el Nikkei225 de Japón +18%.Bonos también rindieron A juicio de Rodríguez, el mercado de deuda (bonos) también devolvió "muy buenos retornos". A modo de ejemplo, la cotización de los bonos de largo plazo en dólares emitidos por Uruguay subió en promedio 20 puntos porcentuales y el rendimiento cayó en promedio desde 5,70% a 4,20% anual.Uruguay termina el año con un riesgo país del entorno de los 100 a 120 puntos básicos o 1% a 1,20% de prima de rendimiento sobre los bonos emitidos por EEUU a plazos comparables. El año fue excelente también para la deuda soberana emergentes, como ejemplo Argentina y México lograron colocar bonos a 100 años con rendimientos muy razonables y los bonos brasileños cuasi-soberanos tuvieron muy buen desempeño y las empresas argentinas lograron volver a captar financiamiento en el mercado de capitales.Para el director de Gastón Bengochea & CIA Corredor de Bolsa, 2017 fue un "excelente año para los mercados". La economía global retomó el crecimiento, las políticas monetarias de los bancos centrales siguieron siendo laxas y las ganancias corporativas superaron las expectativas. Para el 2018 el PIB global se expandiría 3,3% lo cual significa el mayor ritmo de crecimiento desde 2010, de acuerdo con las previsiones de la agencia calificadora internacional Fitch Ratings. Se prevé que los mercados emergentes crezcan a una tasa total del 4,9% en 2018, en sintonía con el 4,9% previsto para este año.Las alertas Sin embargo existen algunos riesgos. Los analistas esperan que EEUU profundice la normalización de su política monetaria. Se esperan al menos 3 subas de tasas por parte de la Fed durante el 2018. Además, persisten riesgos geopolíticos y volatilidad en los precios del petróleo. "En nuestro escenario base, no creemos que ninguno de estos elementos genera una corrección brusca en los mercados, sin embargo, esperamos retornos algo menores los logrados este año", admitió.Las sugerencias para el 2018 "Para nuestra cartera modelo y tomando en cuenta las expectativas rendimiento tanto en renta fija (bonos) como variable acciones para el próximo año, hemos sobreponderado el mercado accionario, con foco específico en tres regiones: Europa del Este, China e India", sugirió Rodríguez. China "Esperamos alguna corrección en China durante el año -debido a debilidades en el sector inmobiliario por la implementación de restricciones para la adquisición de inmuebles- lo cual podría impactar negativamente en la demanda", dijo el experto.Adicionalmente otros dos factores podrían contribuir negativamente al desempeño de la economía china: 1) Reducción de endeudamiento en instituciones financieras no bancarias, las cuales podrían estar no renovando sus créditos y 2) la presión inflacionaria que se está trasladando de los precios de las materias primas a los cotos de las empresas industriales y comerciales.No obstante, en el mediano plazo, China "sigue siendo la mayor apuesta de crecimiento económico y militar global. Esta semana se conoció un estudio de Centre for Economics and Business Research de Londres que indica que China será la primer potencia económica mundial en el año 2032 y que India será la tercer economía global en solo diez años", recordó Rodríguez.Por estas razones "asignamos un 15% de nuestro portafolio a estas economías". Activos de inversión: Franklin Templeton India Fund +29% en el año y 11,25% promedio anual en los últimos 5 años. Para la asignación a China , elegimos Blackrock China Fund, un fondo lanzado en el 2008, que maneja US$ 1.700 millones y que su rendimiento en el 2017 fue de 35%, el promedio anual en los últimos 5 años fue de 12,07%.Europa emergente Los mercados emergentes de Europa central, en concreto los de Polonia, Hungría y la República Checa, probablemente "seguirán creciendo con fuerza". Schroder International Selection Fund Emerging Europe es un fondo que invierte un mínimo de dos terceras partes de sus activos en renta variables y valores relacionados con la renta variable de empresas de Europa central y del Este, incluyendo los mercados de la ex Unión Soviética y los mercados emergentes de la región mediterránea. Este fondo -lanzado en el año 2000- ha mostrado rendimientos del 20% en el 2017 y de 12% promedio anual en los últimos cinco años" , indicó Rodríguez.Las opciones para renta variableCompletamos el 40% en renta variable con el ETF (Exchange-Traded Funds), o fondo cotizado en bolsa, específicamente sugerimos invertir en el XLF: Financial Select Sector SPDR Fund que fue lanzado en el 1998 y opera en forma diaria en la bolsa de EEUU. Su foco es replicar el sector financiero americano, se mantiene invertido en acciones de bancos y compañías seguros americanas, como por ejemplo JP Morgan, Bank Of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, American Express. El objetivo de este activo es replicar el comportamiento del S&P Financial Select Sector Index o sea las compañías financieras que componen el S&P500. En el año XLF ha subido +20,55% y si tomamos los últimos 5 años la suba promedio anual fue de 18,32%.En renta fija Entrando renta fija, sugerimos 10% en el PIMCO Income Fund Este, fondo ha sido diseñado para inversores interesados en obtener ingresos constantes: adopta un enfoque global de inversión en bonos generadores de ingresos, explicó Rodríguez. El fondo se centra en varios segmentos del mercado mundial de renta fija y utiliza los vastos conocimientos analíticos y sectoriales para intentar moderar los riesgos derivados de la inversión en instrumentos generadores de ingresos elevados. Este enfoque pretende proporcionar ingresos constantes a largo plazo. Tuvo un retorno en 2017 de 7,30%, con un promedio anual para los últimos 5 años de 6,40%. La rentabilidad incluye la revaluación del fondo, más la distribución de renta.En tanto, para la porción dedicada a créditos individuales, sugerimos invertir un 20% en bonos de emisores corporativas latinoamericanos en dólares. "Hemos identificado emisiones de Argentina, México y Brasil con rendimientos de entre 5% y 5,50% (antes de IRPF), con buena liquidez en el mercado secundario", dijo el experto.Por último, "creemos que debemos esperar algunos meses para volver a invertir en unidades indexadas" en Uruguay, acotó. Mientras tanto "recomendamos una exposición del 30%" en Letras de Regulación Monetaria, instrumentos emitidos por el Banco Central del Uruguay a plazos de 30, 90, 180 y 360 días. Estas colocaciones son en pesos y los retornos al día de hoy oscilan entre 8,50% y 9,50% anual.La cartera que recomienda para los US$ 10 mil (60% renta fija + 40% renta variable) a) Fondos de acciones ( China e India): US$ 1.500b) Fondo de acciones europeas: US$ 1.500c) ETF-XFL- Financial Sector SPDR Fund: US$ 1.000d) Income Fund -PIMCO: US$ 1.000e) Bonos corporativos latinoamericanos en dólares (selectivos): US$ 2.000f) Letras de Regulación Monetaria (BCU): US$ 3.000Rodríguez estima que este mix de opciones puede ofrecer al inversor un retorno anual en dólares de entre 15% a 20%.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi