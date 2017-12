/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Edinson Cavani otra vez muy solidario en Salto. Foto: @DirectvUy Una vez más, Edinson Cavani llenó el estadio Ernesto Dickinson de Salto para ayudar a la Asociación Down de su ciudad natal.El evento, denominado "Salto a la vida", demostró nuevamente el inmenso corazón que tiene la estrella del PSG y de la selección uruguaya. Su enorme humildad y grandeza volvió a aparecer para contribuir con una causa noble.La jornada comenzó con dos partidos de Baby fútbol donde la selección de Salto en categoría 11 años se enfrentó a su igual de Nacional y el segundo partido fue entre Universitario y Salto en categoría 13 años.Por otra parte, en el cotejo de fondo, el equipo integrado por futbolistas salteños se midió ante la Selección de Salto en mayores, la cual se prepara para el inicio de la Copa Nacional de Selecciones.En el momento más emotivo de la noche, el equipo encabezado por Edinson Cavani, y el que también integró Walter Gargano, ganó el partido con un gol de Diego, un chico con síndrome de Down. La asistencia fue del propio Cavani.Muy lindo saber que siempre se puede contar con ustedes #SaltoalaVida pic.twitter.com/8pdLEbQV56- Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 28 de diciembre de 2017 El partido estaba empatado y Diego, un chico con sindrome de Down, anotó el gol de la victoria con asistencia de Cavani. Decime si eso no es un #SaltoALaVida pic.twitter.com/OyF8zaZZHC- Valentin Fletcher (@vale_flet) 29 de diciembre de 2017 Walter Gargano en #SaltoALaVida pic.twitter.com/kOATe0vQ2c- Valentin Fletcher (@vale_flet) 29 de diciembre de 2017 Edinson Cavani anotó un gol en el partido #SaltoALaVida🎥 @AndresLimaSalto pic.twitter.com/Pwwgrabt6M- Valentin Fletcher (@vale_flet) 29 de diciembre de 2017 Estos fotones de @DIRECTVUy hablan solos: @ECavaniOfficial , su humildad, su grandeza y su corazón al servicio de una causa noble haciendo sonreír a miles de gurises que fueron al Dickinson buscando una foto o un autógrafo del ídolo. Es crack. Es uruguayo. Disfrutémoslo. pic.twitter.com/Ey943hYYS8- Enrique Arrillaga (@arrillagae) 29 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi