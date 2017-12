/ Compartir esta noticia SEGUIR JOHN KOBLIN - THE NEW YORK TIMES Introduzca el texto aquí Inversión. The Walt Disney Company pagó US$ 52.400 millones por la mayor parte de 21st Century Fox. (Foto: Reuters) Las guerras de streaming están a punto de volverse mucho más interesantes. Han pasado aproximadamente cinco años desde que servicios como Netflix y Hulu comenzaron a hacer programación original. Hasta ahora, Netflix ha sido el claro ganador. Gasta miles de millones de dólares al año y sus suscripciones se han disparado, especialmente a nivel internacional, con el éxito popular y entre los críticos de programas como "Stranger Things" y "The Crown".Pero el acuerdo anunciado por Disney semanas atrás para comprar una porción mayoritaria de 21st Century Fox cambia las cosas.Incluso antes de que se anunciara el acuerdo, Disney ya había anunciado planes para presentar dos servicios de transmisión: uno enfocado en deportes que comenzará el próximo año, y otro centrado en entretenimiento que estará disponible en 2019. El segundo servicio, impulsado por el contenido existente de Disney y ahora los programas de televisión y películas de 21st Century Fox, promete ser un participante formidable en el mundo del streaming .Lo que sigue es un vistazo a algunos de los principales servicios de transmisión.Netflix En parte debido a que rivales como Disney se muestran reacios a vender contenido a un servicio que ven como un creciente competidor, Netflix cambió hace poco su enfoque a la creación de contenido original, que incluye dramas con guiones, documentales, programación infantil y películas.Netflix planea gastar entre US$ 7.000 millones y US$ 8.000 millones en contenido el próximo año, frente a los US$ 6.000 millones invertidos en 2017. Durante los últimos tres meses, Netflix lanzó ocho películas originales. El próximo año prevé hacer 80.La plataforma de streaming también trajo el talento de Hollywood, haciendo tratos con la productora Shonda Rhimes (creadora de grandes éxitos como "Grey's Anatomy", "Scandal") y el humorista David Letterman.Y todavía tiene los derechos de episodios antiguos de grandes programas de televisión, incluidos algunos de 21st Century Fox. ¿La primera temporada de "American Crime Story" sobre el juicio por homicidio a O.J. Simpson fue un éxito de calificaciones para FX y una gran ganadora de premios? Pues Netflix continuará aferrándose a eso.Hulu Esta compañía ha tenido un gran año. Finalmente encontró un programa con sello propio: "The Handmaid's Tale", que ganó el premio al mejor drama en los Emmy. Introdujo un servicio de TV en vivo. Y sus propietarios, que incluyen a Comcast, Disney, Time Warner y 21st Century Fox, también hicieron un esfuerzo sistemático durante el año pasado para volver a vender a Hulu los catálogos de sus exitosos programas como "This Is Us" y "30 Rock" (en lugar de a Netflix).Por otro lado, Hulu sigue siendo un negocio relativamente pequeño que sangra dinero. La última vez que reveló la cantidad de personas que se suscribieron al servicio (hace un año y medio) la cifra era un poco mayor a los 12 millones. Como comparación, Netflix tiene más de 100 millones de suscriptores en todo el mundo, aproximadamente la mitad de ellos en EE.UU. Y hay muchos indicios de que Hulu solo ha crecido un poco desde entonces.Aún así, Disney asumirá la participación de Fox en Hulu y ahora poseerá más del 50% del servicio de streaming . No está claro si eso significa que Disney puede fusionar la enorme variedad de contenido de Hulu en su próximo servicio. Algunos analistas se muestran escépticos ante la posibilidad de que la compañía matriz de NBC Universal, Comcast, permita que Disney la compre."No vemos ninguna razón por la cual Comcast quiera habilitar a Disney para tener un servicio de streaming más exitoso que obstaculice el paquete heredado que es vital para Comcast", dijo Rich Greenfield, analista de BTIG.Amazon Ha sido un año difícil para el servicio de streaming de Amazon. Los principales líderes de la división de entretenimiento fueron expulsados este año, y la compañía ha estado atravesando una especie de reorganización, luego de que muchas de sus series de televisión originales no lograran una verdadera atracción.Pero aún así, está invirtiendo mucho dinero. Amazon recientemente se aseguró los derechos para hacer una adaptación televisiva de "El señor de los anillos", un trato monstruosamente caro que se estima costará alrededor de US$ 200 millones. Y la comedia "The Marvelous Mrs. Maisel", que recientemente estuvo disponible, obtuvo varias nominaciones al Golden Globe. E incluso con cambios de liderazgo, Amazon se sienta sobre una montaña de efectivo. Eso tiene a muchos ejecutivos de Hollywood convencidos de que esta empresa podría convertirse en un verdadero rival de Netflix si despliega sus recursos de la manera correcta.Más presencia internacional The Walt Disney Company se convertirá en el propietario de una amplia franja del imperio cinematográfico y televisivo de Rupert Murdoch, al acordar pagar US$ 52.400 millones a cambio de la mayor parte de 21st Century Fox. Así gana no solo más producción de televisión (con shows como "Los Simpson", "Modern Family" y "Homeland"), también con esta compra adquiere licencia s como "X-Men", los "Cuatro Fantásticos" y las franquicias "Avatar", "La Era del Hielo" y "Mi pobre angelito", entre otras.Disney ya tiene operaciones importantes en Europa, Japón y China , donde abrió su Shanghai Disney Resort el año pasado. Pero con este acuerdo obtendrá una gran cantidad de sus ganancias de América del Norte. También sumará a Sky, la compañía de medios más grande de Europa, en la que Fox tiene una participación de casi el 40%; el canal de cable National Geographic (que tiene a Fox como propietario mayoritario); y Star India, una importante compañía de medios india que es subsidiaria de Fox.Titanes tecnológicos Facebook y YouTube han dicho que están dispuestos a gastar US$ 3 millones por episodio de un drama, y Apple tiene más de US$ 1.000 millones para gastar en contenido original. Son los primeros pasos que dan estos tres titanes digitales, pero se espera que gasten una gran cantidad de dinero para mantener a la gente enganchada a su programación original.Actualmente, YouTube está poniendo su contenido de mayor calidad detrás de un "muro de pago", mientras que Facebook se está enfocando en atraer dólares publicitarios. No está claro cómo Apple distribuirá sus programas de televisión, pero eso no ha impedido que Hollywood haga tratos. El mes pasado, Apple se aseguró los derechos para un nuevo drama protagonizado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon sobre un programa matutino. Los ejecutivos de Rival TV dijeron que pensaban que Apple estaba preparada para gastar US$ 10 millones por episodio. Facebook y YouTube todavía están buscando alcanzar un éxito de su autoría.Cadenas de TV Para quien quiere "Game of Thrones" sin un paquete de cable, la única forma de obtenerlo es suscribirse a HBO Now. "¿Homeland?", esa serie pertenecería al servicio independiente de Showtime. Y CBS All Access ha crecido un poco gracias a su serie de precuelas de "Star Trek". Aún así, la cantidad de personas que se suscribe a estos servicios es pequeña en relación a Netflix y Hulu.Mientras tanto, hay servicios de televisión en vivo para personas que están buscando un paquete de cable caro. Hulu y YouTube tienen ofertas con un conjunto de canales de cable, y servicios como Sling TV, PlayStation Vue y DirecTV Now.