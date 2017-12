/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí La IMM dice que el 80% de los contenedores fue vaciado. Foto: IMM La Intendencia de Montevideo (IMM) aseguró este mediodía en un comunicado que actualmente "cerca del 80% de los contenedores de la ciudad están en régimen, es decir que fueron vaciados entre las últimas 24 y 72 horas".El comunicado detalla que el 47,41% de los contenedores de la región Oeste y el 38,45% de la región Este de la ciudad fueron vaciados en las últimas 24 horas.Y sostiene que "se está trabajando especialmente para vaciar aquellos que tienen más de tres días de acumulación, que son el 2,68% de la región Oeste y el 17,59% de la región Este".La IMM explica que "contrató a siete empresas privadas que están saliendo a hacer limpieza en el entorno del contenedor con camiones compactadores, los más eficientes para la tarea porque permiten levantar más residuos en cada viaje de camión".Y destaca "el trabajo de varios municipios que están colaborando con la limpieza en la medida de sus posibilidades. En la región oeste están reforzando las tareas los Municipios B y C, y en la región este los municipios CH, D, E y F".También señalan que continúan con "el recambio de los contenedores que fueron incendiados por otros en buenas condiciones. Los incendiados se llevarán a los talleres de limpieza para su reparación y posterior reutilización. A su vez, en enero comienza a llegar la tanda de 2.000 contenedores nuevos que serán instalados en La Teja, El Cerro, La Unión y Malvín, entre otros barrios".RELACIONADAS Intendencia descartó emergencia sanitaria y sumó motivos a la acumulación de basura By Rosana Decima Intendencia descartó emergencia sanitaria y sumó motivos a la acumulación de basura Blancos exigen emergencia sanitaria By EL PAIS Blancos exigen emergencia sanitaria Adeom: problema de la basura se solucionará "recién una semana después del 6 de enero" By Bruno Scelza Adeom: problema de la basura se solucionará "recién una semana después del 6 de enero"El comunicado de la IMM se difunde mientras el Partido Nacional pidió al gobierno que se declare la emergencia sanitaria por la acumulación de basura que hay en varios puntos de Montevideo desde hace varios días.Esta mañana el secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, salió al cruce de las declaraciones del edil blanco Diego Rodríguez , que exigió adoptar la medida de la emergencia sanitaria ya que "el sistema de la IMM en materia de limpieza es malo; no se puede justificar lo injustificable, además es una falta de respeto, es una reverenda tomadura de pelo a la gente, hace 27 años que el Frente Amplio es gobierno" en la comuna.Nopitsch dijo que la de Rodríguez es "una declaración absolutamente política que no se sostiene" y que "hay algún barrio que está complicado", pero "hemos contratado cuanta empresa hay para que colabore".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi