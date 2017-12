/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Otra vez: Lacalle Pou y Heber discrepan con Larrañaga. Foto: M. Bonjour Mientras no se acallan los ecos de la situación interna en el Partido Nacional por el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascou, en el sector Alianza Nacional, del senador Jorge Larrañaga, quieren que el líder del movimiento Todos de Luis Lacalle Pou asuma su "responsabilidad" y presida el Directorio blanco a partir de marzo próximo, cuando el actual titular del colegiado Luis Heber presentará su renuncia al cargo.Se supo además que del informe discorde emanado de la Comisión de Ética partidaria surge que Bascou ocultó información cuando compareció ante la misma sobre una tercera estación de servicio de su propiedad en la ciudad de Dolores. Solo había mencionado que era propietario de dos en Mercedes, la capital departamental.Tras la reunión del Directorio partidario del miércoles 27, el diputado aliancista Nicolás Olivera sostuvo al respecto que Bascou ya había dado cuenta a la Comisión de Ética partidaria, cuando compareció ante ella, que tenía parte en la estación de servicio de Dolores, adonde también iban a surtirse los vehículos de la Intendencia.Sin embargo, en el fallo discorde elevado al Directorio que firma la integrante de la comisión Carmen Asiaín se señala lo contrario.En su dictamen discorde con la mayoría, Asiaín explica que "la Jutep reveló hechos nuevos" en el caso -algo que en Alianza se niega- que "no han sido reportados por Bascou" a la Comisión de Ética. Bajo su firma ella señala que Bascou informó "sobre las estaciones de Mercedes pero no sobre la de Dolores" a la Comisión blanca. Este informe está publicado en el sitio web del Partido Nacional.Directorio. Ayer, el senador Heber anunció que dejará el cargo en marzo de 2018, en una especie de respuesta al reclamo del diputado Olivera que cuestionó su objetividad en la sesión del Directorio de esta semana. En declaraciones a Inicio de Jornada de Carve, Heber declaró que "el tema de la renuncia llega tarde, porque ya anuncié que me voy en marzo". "Obviamente que cuando uno toma decisiones, pisa callos y hay rispideces. A Nicolás Olivera no le gusta", descargó.Olivera no se quedó callado respecto al cuestionamiento al presidente del Directorio, afirmando que su reclamo "es compartido por (Jorge) Larrañaga"."No sabemos por qué no es Lacalle Pou el que preside el Directorio, porque esa es la responsabilidad de él", dijo Olivera al programa. La Jutep cuestionó a Bascou porque vehículos municipales cargaban combustible en sus estaciones de servicio.Renuncia. Para entreverar más la interna blanca, desde el lacallismo en las últimas horas se sigue pidiendo la renuncia del intendente.Ayer uno de los miembros del Directorio por Alianza Nacional, Jorge Gandini, expresó que no está de acuerdo con la conducta de Bascou.Pero hizo una reflexión para El País. "Si votáramos una sanción mayor a la que solicita la Comisión de Ética por el informe de la Jutep, entonces lo que deberíamos hacer es disolver la Comisión de Ética y darle el rol a la Jutep de analizar la ética de nuestros correligionarios".Y agregó que "ante situaciones similares en el futuro, deberíamos esperar la opinión de la Jutep para luego tomar decisión. Es la conclusión lógica que se saca de esto"."Yo no estoy de acuerdo con la conducta de Bascou, ni con la actitud que tomó para ayudar al Partido Nacional a resolver este problema. Pero hay que respetar la institucionalidad partidaria", dijo en referencia al fallo de la Comisión de Ética que por mayorías resolvió que no había que agravar la sanción al intendente de Soriano.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi