/ A partir de enero, los jubilados y pensionistas tendrán un aumento de sus ingresos de 9% respecto al monto que percibieron en diciembre. El cobro de ese ajuste se verá reflejado en la pasividad de febrero. En tanto, en marzo, habrá otro leve incremento.Este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) divulgó la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) del acumulado enero-noviembre que fue de 8,98%. Así las pasividades ajustarán ese porcentaje durante el primer mes de 2018. Sobre fines de enero se conocerá la evolución del IMSN de diciembre que determinará el porcentaje final del ajuste. Ese complemento se cobrará en marzo con la pasividad de febrero.Como ha sido una constante de los últimos años, el ajuste para las pasividades quedará casi tres puntos porcentuales por arriba de la evolución de la inflación . En los 12 meses a noviembre, los precios en Uruguay aumentaron 6,3% y cerraría el 2017 en ese guarismo, según la última Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador -realizada entre el 20 y el 22 de diciembre.Aumenta la mochila para el Estado Durante la presentación que el equipo económico realizó ante el Parlamento por la última ley de Rendición de Cuentas a mediados de año, se advirtió un incremento no proyectado en los recursos que el Estado debe volcar para asistir al régimen de seguridad social. Según el Ministerio de Economía, el gasto de jubilaciones crece "fuerte", no solamente por el aumento del número de jubilados sino también por la suba de pasividades. En ese instancia el MEF proyectó un aumento para los pasivos de 11,7% en 2017, contra una inflación promedio de 6,5%.Las erogaciones en términos constantes -descontando la inflación- aumentaron 110% entre 2008 y 2017 al pasar de $ 47.700 millones (unos US$ 1.662 millones) a $ 100.580 millones (US$ 3.504 millones a valores de hoy).De acuerdo al MEF, este incremento del gasto en el pago de las pasividades provoca un aumento del gasto permanente del eje de los US$ 100 millones para 2018, por encima de lo previsto en la ley de Rendición de Cuentas del año anterior.Una de las razones que también incidió en el incremento del gasto en pasividades fue la ley de flexibilizaciones aprobada en 2008. Entre ese año y 2015, el número de jubilados aumentó 23% y tuvo un costo incremental respecto al previsto originalmente de US$ 330 millones para las arcas del Estado. Hasta 2014, la asistencia de rentas generales al sistema previsional apenas superaba los US$ 100 millones. En los últimos años, sin embargo, el panorama cambió y al cabo de 2017 el MEF habrá depositado más de US$ 600 millones en la caja del BPS, 21% por encima de los US$ 500 millones que transfirió en 2016.Durante los 12 meses finalizados a octubre el rojo de las cuentas públicas fue equivalente a 3,5% del Producto Bruto Interno (PIB) y se ubica en un nivel similar al de hace dos años. Si bien las empresas públicas mejoraron su desempeño -tuvieron en su conjunto un superávit de US$ 545 millones en los últimos 12 meses, lo que supone una mejora de 0,9% del PIB respecto a 2014- ese punto se lo llevó enteramente el gasto en pasividades, que en los 12 meses a octubre alcanzó el 10% del PIB (en enero de 2015 su peso era del 9%).