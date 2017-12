/ Compartir esta noticia SEGUIR el mercurio / gda Introduzca el texto aquí La criptomoneda más utilizada en el mundo es el bitcoin. Foto: AFP Un estudio realizado en Corea del Sur por el portal de búsqueda de empleos Saramin terminó por confirmar algo que muchos sospechaban: la afición de los habitantes de ese país por divisas como el bitcoin y el ethereum es en gran medida la responsable del fuerte desarrollo de estas criptomonedas en 2017.Y es que el reporte reveló que el 31% de los surcoreanos ha invertido en estas divisas virtuales como una fórmula para ganar dinero de forma rápida, con una inversión promedio de US$ 5.282 por persona, y que incluso un 12,9% ha invertido más de US$ 9.328.En relación con las ganancias, en tanto, la gran mayoría asegura también haber ganado dinero gracias a estas inversiones (un 80,3%), mientras que solo un 13,2% señala que ha permanecido sin cambios y solo un 6,4% comenta que han perdido parte de su dinero.RELACIONADAS El bitcóin repunta otro 10%, tras desplome de la semana pasada By Elisa Tuyare El bitcóin repunta otro 10%, tras desplome de la semana pasada La revolución del Bitcoin By Lucía Baldomir La revolución del BitcoinCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi