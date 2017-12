/ ¿Por qué detestamos a las ratas y ratones, y en cambio a los carpinchos y ardillas, roedores también, les tenemos cariño, como si fueran mascotas domesticables? ¿Por qué después de comer nos sacamos con un escarbadientes los restos de comida que quedaron entre dos muelas y los escupimos con asco, como si alguien los hubiera puesto ahí y no vinieran de lo que terminamos recién de comer? ¿Por qué utilizamos la palabra "pre-embarque" para referir a la etapa previa de abordaje de un avión , si aún seguimos en tierra? ¿Por qué en las películas habladas en inglés, cuando alguien dice "whore", que significa "puta", lo traducen como "zorra", qué hizo ese hermoso animalito para ser sinónimo de "persona que ejerce la prostitución"?¿Por qué una de las preguntas que más nervioso pone a un ser humano es "¿te quieres casar conmigo?", será por temor a recibir una respuesta negativa o por no estar seguro de lo que está preguntando? ¿Por qué en los comerciales de McDonald's los refrescos aparecen servidos en hermosos vasos de vidrio, pero cuando uno pide una hamburguesa y una Coca a esta la sirven en un vaso de cartón encerado y polietileno que luce horrendo en comparación con el que aparece en la publicidad?¿Por qué antes la gente aplaudía cuando en las películas del lejano oeste los cowboys mataban en forma bestial a los indios, que lo único que estaban haciendo era defender su territorio del invasor? ¿Por qué en las películas las ruedas de los autos giran en sentido inverso a como realmente lo hacen? ¿Por qué la industria del cine puede hacernos creer mediante efectos especiales que hay guerras entre galaxias, que Nueva York es destruida por un monstruo venido de Japón, que… etc., y sin embargo aún no pudo corregir el movimiento de las ruedas de los autos girando en sentido inverso? ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido hacer otra canción de Navidad / Año Nuevo cantada en español y en inglés para competir con la de José Feliciano que en estos días se oye por todas partes?Carente de respuestas para la infinidad de preguntas que conforman el folclore de la vida humana, en forma afirmativa les deseo, sin siquiera preguntarles si quieren que sea así, un feliz y saludable 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi