¿Cómo toma el desafío de volver a presidir Lote 21? Es la segunda vez que presido la empresa. La primera vez creo que fue más complicada porque no teníamos equipo administrativo y teníamos que hacer todo. Además, la empresa ya tiene una trayectoria, experiencia, con un muy buen equipo que se encarga de gerenciarla junto con los directivos, lo que hace más fácil la gestión. Además este es un gerenciamiento que se realiza en equipo, si bien voy a presidir la empresa, hay otros cinco compañeros que me acompañan y decidimos entre todos.¿Habrá novedades en 2018? Seguiremos trabajando en la incorporación de tecnología. En eso se avanzó mucho en los últimos años, tanto en las transmisiones por televisión e internet , las herramientas de la web, el uso de los celulares. Siempre hay que adaptarse a esas nuevas herramientas para llegar a más gente, a más lugares, para aumentar las posibilidades de vender y comprar, además de abaratar costos.¿Cómo observó el mercado de reposición en 2017? Fue de los mejores años para el mercado de reposición. Siempre hubo mucha demanda, y así concretamos porcentajes de ventas que superaron 90% de la oferta. Eso demuestra que el mercado estuvo activo. Fue muy importante el clima en el invierno, hizo que los productores salieran a comprar reposición, y a su vez que haya poca oferta. Recuerdo que en el verano pasado mucha gente vendió y no repuso, porque pensó que en invierno bajarían los valores, pero eso no sucedió.¿Notó más demanda por las categorías de cría? Sí. Las categorías de cría venían castigadas por los precios. Se notaba una gran diferencia entre los precios de los machos y de las hembras. Pero en este último año hubo un corrimiento hacia la cría, porque el ternero empezó a valer mucho por la competencia de las empresas exportadoras de ganado en pie y los invernadores locales. Quienes no criaban o criaban poco decidieron involucrarse más con la producción de terneros, y para eso aumentaron sus rodeos de cría. Ese mayor interés por la cría empujó la demanda y los precios de todas las categorías, desde las terneras hasta los ganados preñados.¿Cómo vio la actividad de la exportación de ganado en pie? Es muy importante porque le determina un valor al ternero. Si bien este año los exportadores pagaron menos, su presencia en el mercado igual fue importante porque generó una competencia con los invernadores.Esa mayor demanda no sólo se observa por los terneros sin castrar sino también por los castrados, que llegaron a valer incluso más que los enteros. La exportación es una importante válvula de escape que le da estabilidad al mercado del ternero.Esa es la explicación del posicionamiento que pasó a tener esa categoría no solo en el mercado sino en la cadena ganadera.¿Cómo está viendo el funcionamiento del sistema de ventas de ganados por pantalla? El sistema se consolidó en base a la confianza, porque de lo contrario hubiera caído. Las tres pantallas siguen trabajando muy bien y creo que seguirán así. Es un sistema que llegó para quedarse. Posibilitó mejorar la comercialización de ganados, hacerla más sencilla, sobre todo para quienes no tienen tiempo de salir a vender o comprar. En las pantallas se ofrecen importantes volúmenes de ganados, de todas lascategorías. Se nota que los ganados de calidad, de razas definidas, siempre son las que registran los precios de punta. Es un orgullo que este sistema de ventas se haya inventado en Uruguay, y demuestra que cuando las cosas se hacen bien funcionan. Seguimos aprendiendo y dispuestos a trabajar para hacer las mejoras que correspondan y que todos los clientes queden conformes con el servicio.¿Cómo vio al mercado del ganado gordo en 2017? El mercado de reposición es más cristalino, con muchos demandantes y oferentes. El ganado gordo va por otra vía. La industria se abroquela cuando no hay oferta o los precios suben, manejando los volúmenes de faena, las entradas y en definitiva regulando el precio. Esperábamos valores más duraderos e interesantes en la poszafra, y no fue así, ni en 2017 ni en 2016. Muy pocos productores capturaron precios de punta por el ganado gordo. Eso hizo que la gente comprara caro respecto al precio que vendió; por eso cuando no se captan esos valores los negocios se complican. Son cosas que desconciertan.¿Y eso no se debió al clima? El clima incide porque eso hace que aumente la oferta, pero en invierno siempre las poszafras eran más largas. También es posible que la producción sea más estable y haya más ganado gordo en invierno. Pero ocurrió que en pleno invierno bajaron los precios, cuando no debería ser así, y en pleno inicio de zafra hubo subas; son cosas que no se entienden. Igual no pensaba en un volumen de faena tan alto en 2017, fue similar o superior al de 2016.¿Qué opina de los costos? El mercado ganadero está dolarizado y el dólar casi no sube. Tenemos inflación del orden del 6% a 8%, los costos de Uruguay son muy altos, lo puede ver cualquiera que viaje a otro país. Pero que la producción valga no quiere decir que haya rentabilidad positiva, porque los costos son muy altos y tampoco tenemos cómo abaratarlos.El productor hizo todo lo que está a su alcance, muchos dejando de invertir para no perder más. Muchos prefieren no asumir el riesgo y eso no está bueno que suceda, porque es malo para el país. El que invierte y arriesga tendría que aumentar su renta, y eso no ocurre. Estamos viviendo algo por lo que tarde o temprano se nos pasará factura. No es por ser llorones. Uruguay siempre anduvo bien cuando al agro le fue bien, por eso hay que protegerlo. Los políticos tienen que ver esas cosasFICHA PERSONALFecha de nacimiento 5 de diciembre de 1956 Familia Es Casado y tiene cuatro hijos Profesión Médico veterinario Ocupación Consignatario de ganado Hincha de NacionalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi