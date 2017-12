/ Uruguay presentó "de manera formal" la solicitud para iniciar el proceso de habilitación del arroz con cáscara a México , que en la actualidad es el tercer destino del arroz pulido o limpio, confirmó a El Observador Agropecuario el director de los Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Federico Montes. El jerarca uruguayo se reunión el martes 19 de diciembre pasado en la capital mexicana con su par Javier Trujillo, a quien pidió "priorizar" esa solicitud frente a otras dos que ya realizó Uruguay: el ingreso de manzanas y de fruta cítrica.En la actualidad, México es el tercer destino del arroz uruguayo, detrás de Perú y de Irak. Entre los tres destinos "se llevan más de 50% del cereal", informó a El Observador Agropecuario el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago.El arroz, la carne, los lácteos y la formulación para fabricar la Pepsi Cola, que sale desde Nueva Palmira, son los principales productos que exporta Uruguay al país azteca.De acuerdo a las estadísticas de Servicios Agrícolas, Uruguay lleva colocadas en México 115 mil toneladas de arroz a noviembre pasado. La zafra de exportación culminará el 28 de febrero próximo.Las compras de arroz uruguayo por parte de México crecieron en forma constante en los últimos años, al evolucionar de 1.056 toneladas en 2010 a 67 mil toneladas en 2016. Y casi ha duplicado el volumen adquirido en 2017."Queríamos tener una reunión para entregar de manera formal la solicitud para iniciar el análisis de riesgo de plagas que abre el proceso de habilitación del arroz cáscara", dijo Montes acerca de la reunión con su par de los servicios agrícolas del país azteca.Al mismo tiempo, "planteamos la inquietud sobre la marcha de la apertura del mercado mexicano para los cítricos y la manzana, pero como les gusta ir caso a caso, les pedimos que priorizaran el arroz cáscara".Pedido de los arroceros Montes aseguró que con su gestión quedó cumplido el deseo de la ACA, que solicitó abrir la posibilidad de exportar el arroz cáscara, es decir, sin procesar por los molinos.El presidente de ACA explicó que "el pedido responde a la existencia de operadores en México que están buscando comprar el arroz cáscara" y explicó que en el país azteca "existe una industria muy fuerte, pero con una producción en baja".Lago agregó que, además, "EEUU es el gran proveedor de ese tipo de arroz, pero su producción viene en baja. Y ambas naciones están rediscutiendo sus acuerdos comerciales, lo que puede ser una oportunidad para Uruguay porque salieron a comprar a otros proveedores".El presidente de ACA justificó la iniciativa planteada al gobierno del presidente Tabaré Vázquez en que, más allá de la importancia de agregar valor a la producción, "los altos del país -y, en particular, de la industria arrocera- nos quitan competitividad".Lago remarcó que "es más redituable" exportar el arroz sin procesar porque de esa forma se evita "el costo país, que es alto y no se puede bajar. La prueba está en que, pese a todos los reclamos, el 1° de enero subirán nuevamente las tarifas públicas".En la actualidad, Uruguay exporta una cantidad muy baja de arroz con cáscara, que no llega al 10% de la producción total. Que en la última zafra 2016/2017 alcanzó a 1,4 millones de toneladas."Son algunos negocios con Brasil y había con Venezuela , que se derrumbó", dijo Lago.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi